Theater und Oper vernetzen sich

Tatkräftige Theatermacher schlagen aus der Pandemie Funken für die Digitalisierung.

Dass das Coronavirus am Wochenende zwei Aufführungen des Balletts "Giselle" von der Münchner Opernbühne gefegt hat, ist längst nicht mehr Antrieb für die Digitalisierung der Bayerischen Staatsoper, wie sie Intendant Serge Dorny vorantreibt. Was sein Vorgänger Nikolaus Bachler begonnen und im Zuge der Pandemie mit Livestreams auf staatsoper.TV und dafür produzierten "Montagsstücken" forciert hat, erweitert Serge Dorny zu einer ausgreifenden Strategie, die dem Publikum wie der Belegschaft eine Vielfalt an Neuerungen bringt. Mit digitalen Mechanismen könnten "die gesellschaftliche Bedeutung der ...