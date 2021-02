Theatererlebnis per Hauszustellung: Mit der VR-Brille in die Dystopie eintauchen

Das Grazer Schauspielhaus offeriert mit "Krasnojarsk" von Johan Harstad eine Hauszustellung.

Die Pandemie macht es möglich: Das Theater kommt ins Haus. Konkret in Form einer VR-Brille, die per Fahrradkurier gebracht und wieder abgeholt wird. Ein Tastendruck, kurze Navigation mit dem Controller und schon ist man Teil einer dystopischen Szenerie. "Ist die Zeit stehen geblieben?", fragt der im Ödland ausgesetzte Anthropologe (Nico Link), dieser vagabundierende Spurensucher nach der großen Naturkatastrophe.

Willkommen in "Krasnojarsk: Eine Endzeitreise in 360°": Das Stück des norwegischen Autors Johan Harstad erlebt seine deutschsprachige Erstaufführung am Grazer ...