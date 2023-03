"Der Talisman" am Salzburger Landestheater: Nestroy in erfrischend modernem Gewand

Im Salzburger Landestheater gelingt ein moderner "Talisman" als bunte Revue. Von Falco bis Punk - die Musik wird im Stück zum Trumpf.

"Der Mensch denkt, die Peruck'n lenkt": So lautet das Motto von Titus Feuerfuchs in "Der Talisman". Wegen seiner roten Haare ist er ein Außenseiter, nur mit Perücke steigt er die Karriereleiter hinauf. Dass Johann Nepomuk Nestroys Posse über Sein und Schein aus dem Jahr 1840 noch heute funktioniert, beweist die Inszenierung von Bernd Liepold-Mosser am Salzburger Landestheater. Das Stück, das am Samstag Premiere gefeiert hat, erfährt dabei eine bild- wie farbgewaltige Auffrischung, bleibt in seiner Sprache aber nah am Urheber.

...