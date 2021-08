Theatertruppe in Bad Aussee fragt: Wohin führt richtiges Leben?

Die alte Frage wird mit Hilfe von Sophokles neu gestellt: Die Theatertruppe Bluatschwitzblackbox lädt zur Erkundung in den Wald und auf die Wiesen von Bad Aussee.

Wie führt man sein Leben in die richtige Richtung? Was soll man mitmachen und tolerant hinnehmen, aber wogegen muss man zornig aufbegehren, damit ein Zusammenleben dauerhaft gelingen kann? Diese alten Fragen stellt eine Theatergruppe aufs Neue, greift auf die Dramen von Sophokles zurück und lädt dazu in Wald und auf Wiesen des Alpengartens von Bad Aussee zu einer Trilogie.

In altgriechischen Texten gebe es stets Bezüge zur Natur, erläutert der Theatermacher und Leiter des Ensembles Bluatschwitzblackbox, Jürgen Kaizik. ...