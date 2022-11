Thomas Bernhard im Schauspielhaus Salzburg: Premiere von "Alte Meister"

In die Kunst geschlüpft, um dem Leben zu entkommen: Das Schauspielhaus Salzburg zeigt "Alte Meister" von Thomas Bernhard als Balance zwischen Leben und Tod.

Gegen Ende des Spiels ein Moment der Stille und Melancholie: Reger, der große Kunstkritiker, muss sich eingestehen: "Alte Meister ersetzen keinen Menschen". Der überraschende Tod seiner geliebten Frau hat ihn in eine Lebenskrise gestürzt. Die Situation war Thomas Bernhard vertraut: In seinem Roman "Alte Meister" hat er den Tod der Frau an seiner Seite verarbeitet.

Davor bietet der Text jenen Rundumschlag, für den Bernhard berühmt ist: Der Autor schlägt auf Kunst und Politik ein, Mozart ist "Unterröckchen- und ...