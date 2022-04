Verschwiegenes aus der Vergangenheit wird virulent

Um "Leopoldstadt" zu sehen, geht man jetzt nicht in den zweiten, sondern in den achten Bezirk. Dort spielt das Theater in der Josefstadt Tom Stoppards 2020 im Londoner West End uraufgeführtes Stück: ein Wiener Zeitpanorama von 1899 bis 1955, beginnend wie Arthur Schnitzler und endend als zeithistorische Warnung nach Art des Hauses, und das als pures Ensembletheater - unter anderem mit Marianne Nentwich, Herbert Föttinger, Martina Stilp, Maria Köstlinger, Ulrich Reinthaller, Joseph Lorenz, Silvia Meisterle, Sona MacDonald.

Dennoch wird man mit dieser von Janusz Kica inszenierten dreistündigen deutschsprachigen Erstaufführung - übersetzt hat Daniel Kehlmann - nicht glücklich. In diesem Lauf durch fünfeinhalb Jahrzehnte wird viel geredet und wenig gehandelt. Es wird ausgebreitet, was man hier - am Originalschauplatz - niemandem mehr erzählen muss. Zusammenbruch der Monarchie, kurze Haltbarkeit der Ersten Republik, Machtübernahme der Nationalsozialisten, Aufbruch nach dem Staatsvertrag - viel Text wird aufgewendet, um dies zu schildern.

Tom Stoppard hat die eigene Familiengeschichte aufgearbeitet. Er wurde 1937 als Sohn eines jüdischen Betriebsarztes der Bata-Schuhfabrik als Tomáš Straussler im tschechischen Zlín geboren. Die Flucht der Familie vor den Nationalsozialisten führte über Singapur und Indien nach England. Erst als er über 40 Jahre gewesen sei, habe er erfahren, dass seine vier Großeltern sowie drei Tanten in Konzentrationslagern ermordet worden seien, heißt es im Programmheft.

Der Abend beginnt mit einem einsam lesenden Herbert Föttinger. Er spielt den Textilfabrikanten Hermann Merz, den Familienpatriarchen, einen getauften Juden, der stolzer Österreicher ist, ein Patriot, Philanthrop und Kunstmäzen. In diesem Salon sieht man dann dem an die Zeitläufe geknüpften Aufstieg und dem Fall der Familie zu.

In der letzten Szene erfährt der in England aufgewachsene Leo von seinen jüdischen Vorfahren. Dazu wird ihm erklärt, wie diese gestorben sind: Selbstmord, Gehirntumor, Steinhof, Verdun, Bürgerkrieg, Angriffe der deutschen Luftwaffe auf England und oft: Auschwitz.

Das Stück erinnert mitunter an die TV-Serie "Ringstraßenpalais". Ob die "Leopoldstadt" bei mutigerem szenischen Zugriff aufblühen oder zerfallen würde, bleibt unklar.



Theater: "Leopoldstadt" von Tom Stoppard, Josefstädter Theater, Wien.