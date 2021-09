Video: "Der Weg ins Freie": Die Josefstadt startete mit Schnitzler

"Der Weg ins Freie" führte nicht im Kreis, nicht in die Sackgasse, aber doch in bekannte Gefilde: Mit dem gestrigen Saisonstart zeigte das Theater in der Josefstadt gewohnte Qualitäten: Ernsthaftigkeit des Anliegens, Geschlossenheit im Spiel des Ensembles, Konzentration auf literarische Form und politische Aussage. Alles beim Alten also in der neuen Saison. Inklusive gediegener Ausführlichkeit auf der Bühne und Schlampigkeit beim Maskentragen bei Teilen des Publikums.

