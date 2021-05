Video: "Theater im Park" startet in die zweite Saison

Das "Theater im Park" im Schwarzenberggarten am Wiener Belvedere startet in die zweite Saison. Eigentlich sei das Freiluftambiente unter Platanen für 3.000 Zuschauer zugelassen, doch zunächst beginne man mit 1.000 Plätzen, schilderte Impresario Georg Hoanzl am Freitagnachmittag bei einem Pressetermin. Nach dem Soft-Opening will man Anfang Juni auf 1.500 Plätze aufstocken. Über 80.000 Karten für mehr als 150 Veranstaltungen seien bereits verkauft, so Hoanzl.

Dieses Video liegt auf YouTube