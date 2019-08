Vielfach preisgekrönter Broadway-Produzent Harold Prince tot

Der vielfach preisgekrönte Broadway-Produzent Harold "Hal" Prince, der Erfolgsstücke wie "West Side Story" oder "Phantom der Oper" auf die Bühne brachte, ist tot. Prince sei im Alter von 91 Jahren nach kurzer Krankheit in Island gestorben, berichteten US-Medien am Mittwoch unter Berufung auf seinen Sprecher. Prince hat 21 Tonys gewonnen, mehr als jeder andere in der Geschichte der Theaterpreise.

SN/APA (AFP/Getty)/Stephen Lovekin Harold Prince im Jahr 2013