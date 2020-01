Volkstheater wirbt mit Grabsteinen für "Schwere Knochen"

Ein langes Leben ist den Protagonisten der Dramatisierung von David Schalkos Roman "Schwere Knochen", mit dem das Volkstheater am 15. Jänner in seine Ausweichspielstätte in der Halle E im Museumsquartier übersiedelt, nicht beschieden: "*15.1.2020 +25.4.2020" steht auf jenen Grabsteinen geschrieben, die sich ab Mittwoch im Wiener Stadtbild wiederfinden. Ein makabrer Werbegag.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Grabsteine als makabrer Werbegag