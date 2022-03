Vom Künstlerhaus in den "weltRaum": Mit zwei Reisebegleitern durch die Galaxis

Ein Theaterkollektiv will ein Hörspiel zum Raumerlebnis machen - und den Alltag zum "ALLtag".

Was braucht man, um auf schnellstem Weg von der Erde ins All zu gelangen? In der Serie "Raumschiff Enterprise" halfen die nötige Gerätschaft zur Teleportation und eine höfliche Bitte: "Beam mich hoch, Scotty!" Das Salzburger Theaternetzwerk ohnetitel braucht in seinem neuen Stück aber andere Mittel, um das Abheben zu proben.

"Vor allem ist ein großer Raum hilfreich", erzählt Dorit Ehlers über die Produktion, die am Wochenende ihre Salzburg-Premiere hat. Diesen Raum fand das Kollektiv im Großen Saal des ...