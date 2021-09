Vor der "Shoppokalypse" wird eindringlich gewarnt

Performances von Reverend Billy, Hito Steyerl & Mark Waschke im steirischen herbst. Die Rabtaldirndln mischen Beton.

Reverend Billy ist wieder da. Neun Jahre nachdem der 71-jährige Aktivist und Aktionskünstler den Grazern in vitalen Prozessionen eine Umkehr vom Shoppingwahn schmackhaft machen wollte, ist der schrille Prediger aus Minnesota mit seiner "Church of Stop Shopping" erneut zu Gast im steirischen herbst: Seine "Necessary Interruption" umfasst gospelartige Gesänge, einen mitreißenden Redeschwall und immer wieder Bekenntnisse und Aufrufe zur Rettung der Erde: "Earthalujah!"

Die Mitglieder seiner konsumkritischen Pseudokirche singen im Chor und bejahen immer wieder - ganz wie ...