"Walküre" in Bayreuth: Ein irres Wirren

Bayreuth: Für Wagners "Walküre" in der Inszenierung von Valentin Schwarz braucht man einen Beipackzettel, um das Geschehen - wenn überhaupt - zu verstehen.

Theatermacher George Tabori war vor Jahren einmal auf einer Pressekonferenz zu erleben, in der er langatmig und ausführlichst das Konzept einer Schauspielarbeit vorstellte. Am Ende hielt er kurz inne und sagte, nun, vielleicht sei alles auch ganz anders zu verstehen. Aber was mache das schon für einen Unterschied? Es sei halt so oder so oder auch so.

In Bayreuth hat sich Regisseur Valentin Schwarz diese Maxime offenbar zu Herzen genommen und nach dem ziemlich wirr assoziativen "Rheingold" mit ...