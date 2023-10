Wassertropfen werden im Toihaus zum Tanzen gebracht

Das Theater im Salzburger Andräviertel zeigt ab Samstag eine Neuproduktion für Kinder ab zwei Jahren - der Start in ein prall gefülltes Herbstprogramm. Die Nachfrage gibt dem Toihaus recht: Der Bedarf an hochwertigem Theater für ganz junges Publikum ist enorm.

"Wisst Ihr, wie Wasser klingt?": Yoko Yagihara erntet auf ihre Frage unentschlossenes Schweigen. Das Testpublikum aus dem Kindergarten ahnt nicht, welche Klangvielfalt die Musikerin in der nächsten halben Stunde aus dem Element Wasser hervorzaubern wird.

Als Klangspiel bezeichnet die Musikerin ihr neues Stück "Hörst du das Wasser glitzern?" im Toihaus, die für Kinder ab zwei Jahren konzipiert ist. Die poetische Magie des non-verbalen Stücks entfaltet sich freilich im Zusammenspiel aus Klang, Licht, Farbe und Bewegung. Die Kleinkinder verfolgen das Geschehen auf der Bühne gebannt.

Yoko Yagihara beginnt im Pianissimo-Bereich, lässt Wasser aus präparierten Trichtern auf den Boden tropfen. Langsam entwickelt sich ein rhythmisches Muster, ein Beat, auf den die Musikerin reagieren kann. Via Vibraphon legt sie klingendes Material über das Geflecht an Tropfgeräuschen. Eine Klangkonstruktion, die eine Flasche mittels Wassertropfen in Bewegung bringt, sei von einem japanischen Garten inspiriert, erzählt die Musikerin. Der dynamische Bogen erweitert sich, als mit Wasser gefüllte Gefäße wie Gongs genutzt werden: Die Schlagwerkerin erzeugt massive, raumfüllende Klänge. Der effektvolle Bühnennebel entsteigt dem Wasserkocher.

"Ich will die Sinne verschränken", sagt Yoko Yagihara nach ihrer Performance. "Man soll das Hören sehen und das Sehen hören." Verschränkt im Toihaus sind nicht nur die Sinne, auch dramaturgisch wird ein Bogen über mehrere Saisonen gespannt. Bereits die Produktionen "Nebelweich" und "Leak" kreisten um das Element Wasser. "Die Stücke hängen miteinander zusammen", sagt Katharina Schrott, die das Theater gemeinsam mit Cornelia Böhnisch leitet.

Der Herbst steht ganz im Zeichen des (Klein-)Kindertheaters. Auf diesem Gebiet besitzt das Toihaus ein Alleinstellungsmerkmal. Neben dem neuen Stück, das am Samstag Premiere feiert, ist auch erstmals das Repertoire in seiner ganzen Fülle zu erleben: Sieben Produktionen werden bis Jahresende gezeigt, die meisten Vorstellungen sind bereits ausverkauft. Der Bedarf an hochwertigen, kreativen Stücken für ganz junges Publikum ist in Salzburg ungebrochen. "Mit unserem ,Bim Bam'-Festival konnten wir heuer neues Publikum gewinnen", freuen sich die Toihaus-Leiterinnen.

Dennoch arbeite man an der Wahrnehmung der Stücke, die auch für Erwachsene geeignet sind. Beim Literaturfest im Mai etwa wurde das Stück "Nebelweich" gezeigt. Dass es sich um ein Stück für Kinder ab 1 Jahr handelte, erfuhren die erwachsenen Besucher erst im Nachhinein. Der Aha-Effekt war groß.

Theater: "Hörst du das Wasser glitzern?", Toihaus Theater Salzburg, 14., 15., 22.10.