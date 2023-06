"We care" bei der Sommerszene: Die Abgründe einer Sauberfrau

Eine Performance im Salzburger AVA-Hof erzählt von prekären Arbeitswelten, die wir nicht wahrhaben wollen. Ein unbequemer Theaterabend auf allen Sinnesebenen.

Unputzbar. Dieses Wort kommt einer Facility-Managerin selten über die Lippen. Aber der undefinierbare klebrige Fleck, eine Hinterlassenschaft auf der Party ihres Ex-Chefs, stellt die versierteste Reinigungskraft vor Probleme.

"We Care" ist eine Reise zu Abgründen einer prekären Arbeitswelt, die unter dem Radar des Mittelstands verläuft. Susanne Lipinski verkörpert eine Unternehmerin, die eine Reinigungsfirma für die ganz harten Fälle gegründet hat. "You party, we care", verspricht die Powerfrau mit dem gewinnenden Lächeln. Die Besucher der Sommerszene-Produktion folgen der resoluten ...