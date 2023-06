Wiener Staatsballett tanzt Ligeti und rekonstruiert Lagerfeld

Ballettdirektor Martin Schläpfer knüpft in seiner vorletzten Saison diverse historische Bezüge und holt ein legendäres Handlungsballett von John Neumeier nach Wien.

John Neumeier, George Balanchine, Paul Taylor, William Forsythe: Das Who is Who der Ballettmoderne prägt die kommende Spielzeit des Wiener Staatsballetts. Ballettdirektor Martin Schläpfer hält sich als Choreograph zurück: Nur zur ersten Premiere "The moon wears a white shirt" am 12. November an der Wiener Volksoper steuert der Schweizer eine kurze Arbeit bei, die gemeinsam mit Karole Armitages "Ligeti Essays" zu sehen ist.

Schläpfer hatte bereits erklärt, dass er nach 2025 nicht mehr als Ballettdirektor zur Verfügung stehen ...