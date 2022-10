Winterfest kehrt in den Volksgarten zurück

Neben Akrobatik, Musik und Poesie bringen Compagnien heuer ihre eigenen Zelte mit. Auch die heimische Szene bekommt eine Bühne.

Wie viele Gitarren passen in ein Auto? In ihrem kurzen Grußvideo für das Salzburger Winterfest zeigt es die französische Compagnie Le P'tit Cirk vor. Die imposante Zahl an Instrumenten, die in ihrer Show "Les Dodos" auch als akrobatische Requisiten dienen, sind aber nicht das einzige Gepäck, mit dem der P'tit Cirk im Dezember nach Salzburg reist: "Alle drei Compagnien, die im Volksgarten spielen, bringen heuer ihre eigenen Zelte mit", berichtete Geschäftsführer Robert Seguin am Mittwoch bei der Vorstellung des Programms ...