Die Österreich-Premiere einer Performance bietet Anlass für eine Diskussion über Kulturpolitik.

Kann man in Salzburg Gespenstern begegnen? Annika Tudeer ist überzeugt davon: "In der Stadt gibt es viele!" Wenn die finnische Performancekünstlerin von Geistern erzählt, meint sie freilich keine mit weißen Leintüchern verhüllten Gestalten. In der jüngsten Arbeit ihres Kollektivs Oblivia ...