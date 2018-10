Zwei Frauen und ein Männerrudel

Schillers "Maria Stuart" ist in Graz als Kampf der Geschlechter inszeniert.

Acht Männer, die sich vom Anzug bis zur Brille und Frisur gleichen, sitzen erhöht und blicken auf die barfüßige Maria Stuart hinab. Sie werfen mit Äpfeln und schlecken sich gegenseitig die Schuhe ab. Sie wollen sich behaupten, rangeln um das eigene Fortkommen, sie wollen Sex, sie wollen Macht. Später werden die famosen Tiger Lillies "Same Old Story" singen und man wird erkennen, dass die Vorgänge am Hof von Königin Elisabeth im 16. Jahrhundert von zeitloser Verwerflichkeit sind.