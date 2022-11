Zwei Zwölfjährige geben im Theater im Bahnhof den Ton an: Alternde, weiße Männer, am Boden zerstört

Pointierter Generationswechsel im Grazer Theater im Bahnhof: In "Dudes" geben zwei Zwölfjährige den Ton an.

Alles in bester Ordnung. Jene, die nie verlegen sind, auch jenen, die es gar nicht wollen, wortreich die Welt zu erklären, waren immer schon für die Gleichberechtigung. Klar doch. Die selbsternannten in die Jahre gekommenen Feministen zelebrieren das Aufhängen eines "Körperfigurationen"-Bildes von VALIE EXPORT als trautes Heimwerkerritual; Zuprosten und Ex-Trinken inklusive. Und das alles in einer Art Murmeltier-Zeitschleife, geschickt gespickt mit Klaviermusik und feinsinnigem Slapstick - ein Hauch Stan & Ollie weht im Grazer Theater im Bahnhof (TiB).

...