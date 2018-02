Vereinigte Bühnen Wien bringen "Bodyguard" ins Ronacher

Ein filmischer Erfolg für die Musicalbühne: Die Vereinigten Bühnen Wien (VBW) eröffnen ihre kommende Saison im Ronacher mit "Bodyguard". Die Premiere der deutschsprachigen Inszenierung der Originalproduktion (die Songs werden auf Englisch gesungen) wurde am Montag für Ende September angekündigt. Im Kino sorgte der gleichnamige Blockbuster Anfang der 90er für volle Kassen.

Nun soll selbiges mit der Musicalversion gelingen, stehe diese doch "für ein faszinierendes Bühnenerlebnis mit viel Glamour, mitreißenden Tanzszenen und einer Prise Hollywood", wird VBW-Musicalintendant Christian Struppeck zitiert. "Die weltbekannten Songs sind musikalisch einzigartig, die Handlung spannend und romantisch zugleich." Das Buch für die 2012 in London uraufgeführte Bühnenbearbeitung stammt von Oscarpreisträger Alex Dinelaris.

Bekannt wurde der Film mit Kevin Costner und Whitney Houston, der sich um den titelgebenden Bodyguard und eine von ihm beschützte Souldiva dreht, nicht zuletzt dank Songs wie "I Will Always Love You". Der dazugehörige Soundtrack ist laut VBW mit 45 Mio. verkauften Tonträgern "das erfolgreichste Filmmusikalbum aller Zeiten". Der Cast für die Wien-Version soll im Frühjahr präsentiert werden, der Vorverkauf startet am 7. Februar.

(APA)