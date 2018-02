Von ihm wird man noch viel hören

Junge Dirigenten sind gefragt. Lahav Shanis Karriere nimmt jetzt rasend Fahrt auf.

Dreizehn Minuten auf Youtube - und man staunt. Da dirigiert am 5. Oktober 2013 im Charles Bronfman Auditorium in Tel Aviv ein knapp 25-Jähriger Mahlers Erste Symphonie mit dem Israel Philharmonic (in Ausschnitten zu sehen) in einer Mischung aus flammender Hingabe und altmeisterlichem Ernst. Später sagt er in einem Videointerview in Berlin, er sei nicht dazu da, um eine Show zu machen, sondern Musik. Was altklug oder kokett klingen könnte, glaubt man dem jungen Mann aufs Wort. Auch im Dirigieren: keine Pose, ökonomische Bewegungen, die Rechte meist auf halber Körperhöhe, der Stab ein Steuerungsgerät, kein überflüssiger emphatischer Ausbruch. Das ist Konzentration pur - auf die Sache, nicht auf den Effekt.