Standpunkt SN

Wenn dem Anfang das Kommende innewohnt, dann war die erste kulturpolitische Pressekonferenz von Mitgliedern der neuen Bundesregierung bemerkenswert. Damit sich ÖVP und FPÖ einträchtig zeigen, gab Heinz-Christian Strache sein Debüt in der Kulturpolitik. Dass ein Vizekanzler - noch nicht zu reden vom Bundeskanzler - die Kulturpolitik wichtig genug für eine Pressekonferenz genommen hätte, muss wenn, dann so lange her sein, dass es bar der Erinnerung ist.