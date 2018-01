Wem nützt eine Revolution?

In einem erstmals veröffentlichten Essay zieht Hannah Arendt ein beklemmendes Resümee.

Als Hannah Arendt im Jahr 1967 ihren Essay "Die Freiheit, frei zu sein" ausarbeitete, hatte sie sich schon viele Jahre mit den Phänomenen Totalitarismus und Revolution beschäftigt. Sie griff das Thema noch einmal auf, um die Aktualität ihrer aus der Geschichte gewonnenen Erkenntnisse zu unterstreichen. Revolutionen gehören für sie zu einer Konstante der Geschichte. Also muss es auch Konstanten ihres Verlaufs geben: "Keine Revolution, mochte sie ihre Tore auch noch so weit für die Masse und die Geknechteten öffnen (…), wurde je von diesen begonnen." Voraussetzung dafür sei der innere Niedergang eines Regimes. Ein Machtvakuum breche auf, in das neue Kräfte eindrängen, um das System zu sprengen.