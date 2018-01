Wie kann ein Fotograf ohne Handy fotografieren?

Der Fotohof in Salzburg zeigt in seiner neuen Ausstellung Fotografie im weiten Sinne. Nicht das Abgebildete oder das Abbild, sondern die Methoden des Abbildens werden vorgestellt. So eine Ausstellung wird möglich, weil der Fotokünstler Werner Schnelle die Prozedur des analogen Fotografierens ergründet. Er zeigt etwa, wie sich ein Bild einer Polaroid-Kamera von jenem einer großformatigen Studiokamera unterscheidet. Zu entdecken sind Techniken ohne Kamera: Dabei wird ein Bild nur in der Dunkelkammer auf Fotopapier belichtet.