Wie sich die Themen gleichen

Ob mit Kamel durch Algier oder als Straßensänger durch Lima: Die "Bühne" der Salzburger Pfingstfestspiele hatte heuer auch unvorhergesehen Überraschendes zu bieten.

Als am Samstag der Vorhang im "Haus für Mozart" zur Seite ging, sah man ein bekanntes Bühnenbild - jenes vom Vortag. Nur dass jetzt nicht Rossinis "L' Italiana in Algeri" gespielt wurde, sondern Offenbachs "La Périchole". Aus der konzertanten Aufführung der romantischen Opéra-bouffe mit den blendend aufgelegten Musiciens du Louvre wurde nämlich kurzerhand eine "halb"-szenische Aktion, der Marc Minkowski den so eleganten wie zündenden Schwung gab.