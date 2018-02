Zu Glen Hansard die Geister aus dem Nichts

Der irische Songwriter Glen Hansard begegnet seinem Landsmann Van Morrison.

Glen Hansard kommt ganz nahe. Das liegt daran, dass Schmerz und Verlust, Wärme und Zugewandtheit und - selten, aber doch - Wut in seinen Songs ohne Filter daherkommen. Der Ire wirkt vertraut wie ein Straßenmusiker, bei dem man stehen bleibt, ohne genau zu wissen, warum. Es ist einfach nur ein seltener Klang, der einen gefangen nimmt - und der sich danach festsetzt.

Das Bild mit dem Straßensänger kommt einem bei Hansard nicht zufällig unter. Er war einer. Und als Straßensänger in dem bezaubernden Film "Once", zuvor schon mit seiner Band The Frames und einem Auftritt im Film "The Commitments", wurde Hansard zu einem Geheimtipp. Daran änderte sich erst etwas, als er für den Song "Falling Slowly" aus "Once" mit Film- und Sing-Partnerin Markéta Irglová einen Oscar bekam. Mittlerweile füllt er - oft allein und manchmal mit dreistündigen Auftritten - große Säle. Er ergreift die Zuhörer vor allem mit seiner Stimme. Er flüstert, schmeichelt - und bisweilen muss er auch laut werden, wenn er sich über Politik aufregen muss. "Derzeit ist die Atmosphäre so angespannt. Auch ich muss Stellung beziehen. Es geht kein Weg daran vorbei. Niemand kann sich mehr der Politik entziehen", sagt er in einem Interview mit dem Deutschlandfunk vor wenigen Tagen.

Die wahre Kraft seiner Kunst liegt aber weniger im Aufschrei als in der Zurückhaltung, in seinem enormen Talent, Sehnsucht und Wehmut spürbar zu machen, auch wenn es rockt. Das verbindet ihn mit seinem Geistesverwandten Eddie Vedder von Pearl Jam, mit dem er auch immer wieder gemeinsam auftritt. Eine eindringliche Stimme, in der Sanftmut und Kraft gleichermaßen stecken, ist ihr Kapital.

Erst 2012 - mit 42 Jahren - veröffentlichte Hansard sein Solodebüt "Rhythm and Repose". Sein zweites Soloalbum "Didn't He Ramble" von 2015 war für einen Grammy als "Best Folk Album" nominiert. Nun, mit dem dritten Solowerk "Between Two Shores", festigt er seine Stimme als Organ der Sehnsucht und erweitert mühelos das musikalische Spektrum, ohne seine Basis zu verlieren. Bläser tauchen auf. Es wärmt eine Hammond-Orgel.

Deutlich wird da der Einfluss des irischen Großmeisters Van Morrison. Und Hansard sagt auch, dass ihm für das neue Album "ein Sound im Sinne der Van Morrisons Caledonia Soul" vorgeschwebt sei. Hansard steht dennoch fest auf dem Boden des Folk, der nun mit Soul reichert.

Seine Songs kämen zu ihm "wie Geister aus dem Nichts", sagt der 47-Jährige. Er hat die Gabe, diese flüchtigen Besucher festzuhalten. Und wenn er sie zu Liedern gemacht hat, lässt er sie wieder schweben. Wie feine Nebel lösen sie sich dann auf, weil er sich oft dem klassischen Strophe-Refrain-Muster entzieht. Stattdessen setzt er auf Dynamik, variiert Intensität in Stimme und Instrumentierung.



Album: "Between Two Shores" (Anti). Live: 18. Februar in Wien.