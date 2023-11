Sie sind zwischen 53 und 71 und träumen vom Zusammenleben in Salzburg. Bei der grünen Stadträtin Anna Schiester stoßen sie auf offene Ohren.

Sie sind wie die Nadel im Heuhaufen, aber man findet sie - extrem günstige Wohnungen mit Quadratmeterpreisen von 35 Cent. Was überrascht: In vielen dieser Objekte wohnen auch jüngere Generationen.

Beispiele in Deutschland zeigen, wie sich Städte an das veränderte Klima anpassen können. Ein Dilemma: Klimaanpassung und Klimaschutz gehen nicht immer Hand in Hand.