Faszinierende Klänge aus dem Jagdhorn

Jagdhornbläser waren früher für eine sichere Jagd unerlässlich", sagt Otto Burböck, "die Signale aus den Hörnern gaben den Jägern Kommandos, die streng einzuhalten waren." In Zeiten, in denen gegenseitige Informationen über große Entfernung kaum möglich waren, konnte der richtige Einsatz der Signalinstrumente entscheidend für Erfolg oder Misserfolg einer Jagd, ja sogar für Leben und Tod sein.

Das freilich hat sich im Laufe der Jahrhunderte verändert. Heutzutage sind Jagdhornbläser vor allem geschätztes Brauchtum für das Waidwerk. Dafür, dass dieses Brauchtum hochgehalten wird, sorgt der Flachauer mit all seiner Leidenschaft: Er ist Hornmeister der Jagdhornbläsergruppe Enns-Ursprung. Geografisch steht er damit mit seinen Bläserinnen und Bläsern rund um Obmann Hannes Tranninger an der Seite der Jäger der Wildregion Flachau und Altenmarkt.

50 Jahre Jagdhornbläsergruppe Enns-Ursprung

Im März 1972 wurde die Jagdhornbläsergruppe Enns-Ursprung gegründet. Vergangenes Jahr wurde zum 50. Geburtstag ein großes Fest gefeiert. Gründungsobmann war der Altenmarkter Martin Weitgasser. Ab diesem Zeitpunkt waren die musikalischen Waidmänner und -frauen zur Stelle, wenn es darum ging, die Jäger der Region bei wichtigen Anlässen musikalisch zu vertreten. Besondere Höhepunkte waren die Fahnenweihe des Hegerings im Jahr 1983 sowie die Aufführung der "Anninger Messe" von Karl Kislinger im Jahr 1989 bei einer Hubertusmesse unter dem legendären Hornmeister Schützenhofwirt Hans Mayrhofer. 1997 wurde unter ihm bei einem Wertungsspiel sogar eine Auszeichnung in Gold errungen.

Neue Ära und musikalische Glanzpunkte

Als Hans Mayrhofer Ende Jänner 2010 plötzlich verstarb, übernahm Otto Burböck die Gruppe. Er hatte sich berufsbedingt als Forsttechniker in Flachau niedergelassen - ein Glücksfall für die Jagdhornbläsergruppe Enns-Ursprung, hatte der gebürtige Steirer als Vollblutmusikant doch in seiner Heimat bereits 15 Jahre lang eine Jagdhornbläserformation geleitet. Rasch gelang es ihm in Flachau und Altenmarkt, neue Mitglieder zu finden, darunter auch drei Frauen. Erster Höhepunkt unter Otto Burböck war die Aufführung der "1. Steirischen Jagdhornmesse" von Johann Cescutti anlässlich des 40-Jahr-Jubiläums im Jahr 2012 in der Pfarrkirche Flachau. "Das war schon eine Herausforderung, aber wir haben fleißig geprobt", erinnert sich der Hornmeister noch heute gern an diesen Festtag.