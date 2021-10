Adventkalender de luxe

Bis Weihnachten ist zwar noch etwas Zeit. Wer einen luxuriösen Adventkalender haben will, sollte sich beeilen.

Adventkalender wurden erfunden, um Kindern die Zeit bis Weihnachten nicht gar so lang werden zu lassen. Seit geraumer Zeit sind Adventkalender aber nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene ein wichtiges Thema.





Luxus-Adventkalender

Den Christmas-Countdown läuten Beauty- und Duftmarken mit Special Editions ihrer Klassiker, aber immer öfter auch mit tollen Adventkalendern ein. Die Kalender von Jo Malone London, Susanne Kaufmann oder Acqua di Parma haben längst schon Kultcharakter, ebenso die von Kiehl's, The Body Shop und Dr. Hauschka.

Zum ersten Mal bringt heuer die österreichische Naturpflegemarke Ringana einen Kalender auf den Markt, der ein wenig anders als die anderen ist. Das Besondere daran ist, dass er nur sechs Türchen mit sieben Produkten hat, verpackt in einem hübsch designten Recyclingkarton. So soll übermäßiger Abfall vermieden werden.





Premiere für Chanel

2021 war das Jahr, in dem Chanels Kultduft No5 100 Jahre alt wurde. Der erste Adventkalender von Chanel kommt in Form eines überdimensionalen No5-Flakons und ist ein Kunstwerk für sich. Er beinhaltet 27 Schachteln, die von 5 bis 31 nummeriert sind (5 für das Parfum, 31 für die Adresse 31 Rue Cambon in Paris.