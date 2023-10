Ältere Menschen vor den Vorhang holen

Die Mitglieder der Age Company treten regelmäßig mit zeitgenössischen Tanzperformances auf. Das Besondere an ihnen: Sie sind alle über 60 Jahre alt.

Schon als Kind wollte Nora Aschacher Tänzerin werden. Genauer gesagt Balletttänzerin. Ihr Vater sah für sie jedoch eine Karriere als Eiskunstläuferin vor. Diese endete aber vorzeitig mit 13 Jahren aufgrund mangelnden Talents. Und nun mit Ballett anzufangen, dafür war Aschacher schlicht zu alt. Rund 30 Jahre sollten vergehen, bis der Tanz doch noch in ihr Leben einzog.

"Ich bin relativ spät zum Tanz gekommen - mit 40, 45 Jahren", erinnert sich die heute 77-Jährige. Sie besuchte mehrere ImpulsTanz-Workshops, die sich an Laien, Anfänger wie Fortgeschrittene, richteten. Die Altersstruktur war gemischt. Bei Workshops wollte es Aschacher aber nicht belassen. Sie entdeckte, dass es zum Beispiel in der Schweiz, in Irland und Schottland Gruppen für zeitgenössischen Tanz für Ältere gab. In Österreich fehlte so ein Angebot. Also gründete Aschacher mit einer Mitstreiterin, die heute jedoch nicht mehr dabei ist, die Age Company. Das war in Wien im Jahr 2008.

Ältere in die Öffentlichkeit

Wichtig war den beiden Frauen, dass die Tanzgruppe auch auftritt. Denn durch ihre Performance auf einer Bühne werden ältere Menschen in der Öffentlichkeit sichtbar. Zugleich sieht das Publikum, dass Ältere nicht gleich Pflegefälle sein müssen oder nur noch auf Kreuzfahrtschiffen die Welt bereisen. "Man kann auch anders alt werden", betont Aschacher.

Per Flyer suchten sie und ihre Mitstreiterin Gleichgesinnte für ihre Tanzgruppe. 40 Frauen. Und Männer? Fehlanzeige. Aschacher führt das darauf zurück, dass Männer schwer fürs Tanzen zu begeistern sind. Darüber hinaus wurden mehrere Choreografen gefragt, ob sie mit älteren Tänzern zusammenarbeiten wollen. Es hagelte Absagen. "Die Zeit war wohl noch nicht reif", vermutet Aschacher. Letztlich ließ sich die Choreografin Nicole Berndt-Caccivio auf das künstlerische Experiment Age Company ein. Zunächst bestand die Company aus rund 15 Mitgliedern. "Jetzt sind wir elf. Ein Mann ist darunter", erzählt Nora Aschacher. Diese elf sind im Alter zwischen 63 und knapp 80 Jahren. Alle sind Laien, manche von ihnen hatten jedoch schon Workshops besucht. Alle zwei Monate arbeiten die Tänzer zwei Wochen lang mit Nicole Berndt-Caccivio zusammen. Dazwischen treffen sie sich ohne sie, um gemeinsam die Choreografie einzustudieren.

Bislang hat die Gruppe vier Performances in ganz Österreich und Deutschland auf die Bühne gebracht. Thematisch drehte sich gerade zu Beginn vieles um das Alter. Nun sind die Inhalte breiter gefächert. Das Finden eines Themas ist ein Gemeinschaftsprozess. Dabei wird improvisiert, es werden Solos und Duette getanzt und Aufgaben, die die Choreografin vorgibt, erfüllt. "Es entstehen Puzzleteile, die Nicole zu einem Stück zusammensetzt", erklärt Aschacher.