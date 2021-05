Auch in der Schwangerschaft ist Laufen möglich

Gut auf sich hören. Wer immer schon gern gelaufen ist, kann das zumeist auch in der Schwangerschaft tun. Es gilt jedoch einiges zu beachten.

Wenn sich ein neues Leben im Bauch einer Frau entwickelt, verändert sich im Körper so einiges, äußerlich wie innerlich. Hormonell bedingt steigen das Blutvolumen und die Herzfrequenz, die Gefäße erweitern sich. Nach und nach klettert die Zahl auf der Waage nach oben. Manche Frauen sind dann froh, wenn sie es sich auf der Couch gemütlich machen können - andere zieht es nach draußen. Gerade wer schon immer Freude an Bewegung hatte, wird das Lauftraining womöglich auch während der Schwangerschaft fortsetzen wollen.

Im Wohlfühltempo laufen

Gegen das Laufen in der Schwangerschaft spricht aus medizinischer Perspektive erst einmal nichts, sagt Eva Dölzlmüller. Sie ist nicht nur gynäkologische Oberärztin am Salzburger Uniklinikum mit einer eigenen Praxis, sondern auch selbst dreifache Mutter und Läuferin. "Bewegung und frische Luft sind für die Gesundheit grundsätzlich immer eine gute Idee, gerade auch in der Schwangerschaft", erklärt die Frauenärztin, "allerdings gilt dann das umso mehr, was eigentlich sowieso immer gelten sollte: Achtsamkeit mit dem Körper ist eine Fähigkeit, die in der Schwangerschaft allgemein und in Bezug auf das Laufen im Speziellen darüber entscheidet, ob etwas guttut oder nicht."

Locker und leicht solle sich das Laufen anfühlen, Freude bereiten, ein Gefühl von Wohlbehagen vermitteln. "Dieses Genusslaufen gelingt Frauen, die bereits vor der Schwangerschaft gelaufen sind, allerdings sicher leichter als Schwangeren, die erst jetzt damit beginnen." Wenn sich das Laufen gut anfühlt, gibt es auch keinen fixen Zeitpunkt, an dem man den Sport pausieren oder gar aufgeben sollte. Hier sieht Dölzlmüller allerdings ein Risiko. "Manche Sportlerinnen sind sehr ambitioniert und beißen lieber die Zähne zusammen, als dem inneren Wunsch nach Erholung nachzugeben. Das ist natürlich spätestens in der Schwangerschaft ungünstig."

Doch auch bei gutem "Bauchgefühl" empfiehlt es sich, das Thema Laufen in der Schwangerschaft vorab mit der Frauenärztin oder dem Frauenarzt zu besprechen. Denn bei bestimmten Risikofaktoren wird aus dem geliebten Sport eine Gefahr für das ungeborene Kind. "Es gibt zum Beispiel Fälle, in denen sich der Mutterkuchen nahe am inneren Muttermund befindet oder diesen sogar überdeckt. Dann ist von Sport und übrigens auch von Geschlechtsverkehr während der Schwangerschaft dringend abzuraten", sagt Dölzlmüller. Auch bei vaginalen Blutungen gilt es Ruhe zu geben.

Vom Laufen profitieren

Gibt die Gynäkologin ihren Segen und fühlt sich der Sport gut an, dann birgt das Laufen viele Vorteile für Schwangere - im Vorfeld und auch währenddessen. So auch in puncto Schwangerschaftsdiabetes. "Etwa jede sechste Frau ist von einer Zuckerkrankheit in der Schwangerschaft betroffen", sagt Dölzlmüller. "Studien belegen, dass Sport sowohl das Risiko für die Entstehung reduziert als auch den Verlauf verbessern kann."

Tipps fürs Laufen mit Babybauch

Auf den Körper hören ist die Regel Nummer eins für Sport in der Schwangerschaft. Erhöhte körperliche Belastung bis an die Grenzen eignet sich nicht für die Schwangerschaft.

Vorsicht bei der Streckenwahl ist nicht nur wegen des Sturzrisikos geboten. Auch die Bänder und Gelenke sind in der Schwangerschaft weicher und anfälliger für Verletzungen.

Das Handy mitnehmen ist nicht erst im letzten Trimester eine gute Idee. Wer vor Beenden der Strecke erschöpft ist, kann damit Familienangehörige oder Freunde erreichen und sich abholen lassen.