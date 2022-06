Auf Nadeln - der Gesundheit zuliebe

Akupunktur ist eine uralte aus China kommende Regulationstherapie. Sie stärkt körpereigene Abwehrkräfte, sobald Organismusfunktionen gestört, aber noch nicht zerstört sind.

Mit einem Vergleich aus der Autowerkstatt antwortet Alexander Meng auf die Frage, wann eine Akupunkturbehandlung angeraten erscheint: "Bei Autos ist viel Elektronik im Spiel, da geht es oft um die Feineinstellung einzelner Funktionen, damit das Auto tadellos läuft. Bei der Akupunktur ist das ähnlich: Sie eignet sich hervorragend für Einstellungssachen, aber nicht zur Behebung von fortgeschrittenen Materialschäden." Als Krankheitsbilder, bei denen sich eine Akupunkturbehandlung bewährt, nennt Meng chronische Schmerzen im Bewegungsapparat oder einen nervösen Magen, nervöse Darm- und Herzbeschwerden, aber auch Kopfschmerzen, Migräne, oder "wenn der Arzt sagt: ,Sie haben eine psychosomatische Störung', dann ist die Akupunktur mit ihren Regulierungsmöglichkeiten interessant für Sie".

Geschichte der TCM in Österreich

Professor Meng ist Facharzt für Neurologie und Psychiatrie in Wien und Vizepräsident sowie Ausbildungsreferent der Österreichischen Gesellschaft für Akupunktur. Meng gilt darüber hinaus als Doyen traditioneller chinesischer Medizin (TCM) in Österreich. Seine Chinesischkenntnisse ermöglichten es ihm, in den 1970er-Jahren die Akupunkturgrundlagen aus dem Chinesischen zu übersetzen. Dabei gehörte Meng zu den Schülern des legendären Wiener TCM-Pioniers Johannes Bischko, der bereits 1954 die Österreichische Gesellschaft für Akupunktur gründete. Österreich ist seither Heimstatt einer der ältesten Akupunkturgesellschaften der westlichen Welt, die zu hohen Qualitätsstandards verpflichtet: Nur Ärzte, die nach theoretischer und praktischer Ausbildung im Ausmaß von 160 Stunden sowie Prüfung das Österreichische Ärztekammer-Diplom für Akupunktur erhalten haben, dürfen hierzulande Akupunktur therapeutisch anwenden.

Studien bestätigen die schmerzlindernde Wirkung der Akupunktur

"Akupunktur ist kein Hokuspokus, sondern etwas medizinisch Handfestes, mit dessen Unterstützung man viel erreichen kann", widerspricht Meng etwaigen Vorbehalten gegen diese und andere Formen traditioneller chinesischer Medizin. Mittlerweile bestätigten nach objektiven wissenschaftlichen Kriterien im Sinne der Schulmedizin durchgeführte Studien die schmerzlindernde Wirkung der Akupunktur und auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt die Akupunktur zur Heilung und Linderung vor allem bei schmerzhaften Erkrankungen.

Apropos Handfestes und Stichwort Schmerzen: Wie handgreiflich muss man sich eine Akupunkturbehandlung vorstellen und wie tief bzw. wie schmerzhaft sind die therapeutisch notwendigen Nadelstiche, wollten die "Salzburger Nachrichten" vom Experten wissen. "Der Stich tut nicht mehr weh als eine Impfung", antwortete Meng mit einer aktuell sehr geläufigen Vergleichsmöglichkeit. Das Schmerzempfinden sei bei einer Akupunkturbehandlung eher sogar geringer, da die Akupunkturnadeln im Unterschied zu Impfnadeln innen nicht hohl und deswegen dünner sind, sprich: Die Nadel ist grob einen Viertelmillimeter spitz und bis zu 25 Millimeter lang. "Meist geschieht das Einstechen der Nadeln nur oberflächlich, manchmal geht es ein wenig tiefer", beschreibt Meng den Vorgang, nicht ohne hinzuzufügen: "Der Patient wird in jedem Fall durch die Nadelstiche nicht verletzt."

Therapeutischer Effekt

Worin besteht dann der therapeutische Effekt? "Der Arzt weiß, wo er hinstechen darf und hinstechen muss, um die gewünschte positive Wirkung zu erzielen", sagt Meng. "Der Stich ist sehr klein, aber er löst etwas aus und in Folge geschieht viel." Nach altchinesischer Auffassung fließt die Lebensenergie auf Leitlinien, sogenannten Meridianen, durch den Körper. Bei Blockaden kann diese Lebensenergie nicht mehr ungestört fließen und Krankheiten entstehen. Mit den Nadelstichen sollen die Selbstheilungskräfte des Organismus angeregt, das Gleichgewicht wiederhergestellt und Störungen im Organismus beseitigt oder gelindert werden. Wobei die Akupunktur eine Regulationstherapie ist: Die Nadelbehandlungen sind erfolgreich, sobald Funktionen des Organismus gestört, aber noch nicht zerstört sind. Deswegen rät Meng dazu, "bereits bei ersten Anzeichen, so früh wie möglich", eine Akupunkturbehandlung in Anspruch zu nehmen, "weil in diesem Stadium einer Erkrankung der Körper noch über ausreichend Reserven verfügt, um die körpereigenen Abwehrkräfte zu aktivieren und die Kollateralschäden noch nicht zu groß sind".

Im Gegensatz zu gängigen Vorstellungen von einem Nadelbett beschreibt Meng den Behandlungstermin wie den Besuch in einer Wohlfühloase: "Das ruhige Raumklima und die Stiche der Nadeln, die 20 bis 30 Minuten in der Haut bleiben, versetzen die Patienten in ein wohliges Gefühl und eine Art Schwebezustand wie bei autogenem Training." Eine Akupunkturkur dauert üblicherweise zehn Wochen mit einer Einheit pro Woche. "In dieser Zeit lernt der Körper durch die Nadelstiche seine Selbstheilungskräfte zu aktivieren", sagt Meng - "und der ganze Mensch lernt wieder cool und gelassen zu sein."