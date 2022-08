Außergewöhnliche Ausflugsziele in Österreich

Ob Must-see oder skurrile Ausflugsziele: von einem Museum, das einfach total kopfsteht, bis hin zu einem humorvollen Museum, das viele unbrauchbare Erfindungen vorweist.

In ganz Österreich findet man außergewöhnliche Ausflugsziele. Manche davon sind sehr bekannt und ziehen eine Masse an Besucherinnen und Besuchern an. Andere hat man zwar vielleicht vom Namen schon mal gehört, aber man kann sich keinen Reim darauf machen, was hier eigentlich angeboten wird. Und wiederum andere sind so skurril, dass viele von uns wohl noch nie von ihnen gehört haben. Eine Auswahl an einzigartigen Ausflugszielen und Museen quer durch Österreich:

Hochgebirgsstauseen

Wie zwei Fjorde liegen die Hochgebirgsstauseen im hinteren Kapruner Tal - eingebettet zwischen den Dreitausendergipfeln der Alpen und an der Grenze zum Nationalpark Hohe Tauern. In der Erlebniswelt Strom präsentieren sich zweisprachig die Geschichte und die Herausforderungen des Bauwerks sowie die technische Leistung, die mitten in den Alpen realisiert wurde. Bei den Kapruner Hochgebirgsstauseen werden die Kraft des Wassers und die Möglichkeiten, aus Wasserkraft Strom zu erzeugen, vermittelt. Speziell für Familien warten die Erlebnisspielstationen im "Strom-Trail" darauf, das Thema Wasserkaft und Energiegewinnung spielerisch näherzubringen. Im Rahmen von Staumauerführungen bekommen Gäste Einblick in das Innere der Moosersperre und die moderne Stromerzeugung.

Mehr Infos: www.zellamsee-kaprun.com

"Haus steht Kopf"

SN/www.tirolland.com/haus steht kopf Ein Haus, das kopfsteht, gibt es in Terfens/Tirol zu bestaunen.

Das "Haus steht Kopf" ist nicht nur ein architektonisches Kunstwerk, sondern auch ein Museum, das dazu einlädt, die Perspektive zu wechseln. Im "Haus steht Kopf" in Terfens/Tirol betreten Besucherinnen und Besucher ein vollständig eingerichtetes Einfamilienhaus - mit dem Unterschied, dass sie auf der Zimmerdecke gehen statt auf dem Fußboden.

Alles, wirklich alles ist hier total auf den Kopf gestellt: Das Sofa hängt an der Decke, ebenso die Einbauküche, der alte VW-Käfer in der Garage kann von unten bestaunt werden, und im Kinderzimmer wirkt der Fußboden aufgeräumt. So lassen sich alltägliche Dinge aus ungewohntem Blickwinkel betrachten, und plötzlich wird das Vertraute wieder spannend. Oder ist das Ganze in diesem skurrilen Museum doch nur Einbildung?

Mehr Infos: tirolland.com/hausstehtkopf

Nonseum

SN/mirko plha „Eingelegte Birnen“ im Nonseum in Herrnbaumgarten.

Losgelöst vom Nützlichkeitsdenken des Alltags präsentiert der Verein zur Verwertung von Gedankenüberschüssen seit 1994 in diesem Museum auf 700 Quadratmetern zahlreiche Erfindungen, die die Menschheit nicht braucht. Die Erfindungen reichen vom ausrollbaren Zebrastreifen über den halbautomatischen Nasenbohrer und die historische Knopflochsammlung bis hin zum Puzzle für Anfänger (besteht aus zwei Teilen).

Mehr Infos: www.nonseum.at

Museumsfriedhof Kramsach

Die Sprüche und die derb-herzlichen Lebensweisheiten auf den Schmuckstücken altehrwürdiger Schmiedekunst sind Zeugnisse des Volkshumors im Alpenland. In diesem "Friedhof ohne Tote" kann - unter Schmunzeln bis zum befreienden Lachen - über das Versöhnliche von Werden und Vergehen nachgedacht werden. Dieser private Museumsfriedhof wurde 1965 in mühevoller Arbeit angelegt.

Mehr Infos: www.museumsfriedhof.info

Zahnmuseum

Die Ausstellungsstücke im Zahnmuseum Linz werden in Vitrinen präsentiert, die der Zahnform nachempfunden sind. Ein Teil ist der Kieferorthopädie (Zahnspangen) gewidmet. Der Baderstuhl aus 1720 und ein Zahnschlüssel aus 1700 sind ebenso unter den Exponaten wie Instrumente, Materialien und Gegenstände der Zahnheilkunde und Zahntechnik.

Mehr Infos: www.zahnmuseum-linz.at