Baumwipfelpfade: Die andere Perspektive

Wer den Wald aus einer völlig neuen Perspektive kennenlernen will, dem seien die Baumwipfelwege ans Herz gelegt - ideal zum Spazieren und Flanieren für die ganze Familie.

Die Baumwipfelpfade in Österreich sind ein Spaß für große und kleine Gäste - hier kann man die Natur hautnah erleben. Spektakuläre Holkonstruktionen bahnen sich ihren Weg durch die naturbelassene Landschaft. Unsere Wälder stehen vor Herausforderungen. Sie reagieren auf Änderungen ihrer Umwelt relativ langsam. Das macht sie im Klimawandel anfällig für Schäden und Krankheiten. Diese Baumwipfelwege vermitteln uns wertvolles Wissen:

Baumkronenweg Kopfing

Über eine Länge von mehr als 1000 Metern und bis zu 15 Meter über dem Waldboden erstreckt sich die beeindruckende Holzkonstruktion durch die Baumkronen des Sauwalds. An über 30 Erlebnisstationen entlang des Wegs kann man die Flora und Fauna des Walds in einer Führung oder auch auf eigene Faust spielerisch erkunden. Höhepunkt ist der 40 Meter hohe Aussichtsturm mit einem herrlichen Ausblick über das Dreiländereck Österreich - Deutschland - Tschechien.

Baumzipfelweg Saalbach-Hinterglemm

SN/saalbach.com/mia knoll Der höchstgelegene Wipfelwanderweg Europas liegt in Saalbach-Hinterglemm.

Im Talschluss von Saalbach- Hinterglemm liegt einer der höchstgelegenen Wipfelwanderwege Europas, der Besucherinnen und Besucher in Kombination mit der "Golden-Gate-Brücke der Alpen" in seinen Bann zieht. Der Rundweg beginnt am Talschluss-Parkplatz und führt durch Almen, Wiesen und Wälder; der Hin- und der Rückweg (je zwei Kilometer) können im Sommer mit dem Talschlusszug zurückgelegt werden.

Wipfelwanderweg Rachau

Dieser 2,7 Kilometer lange Rundweg - ebenfalls einer der höchstgelegenen Wipfelwanderwege Europas - liegt inmitten der almfrischen Rachau in St. Margarethen bei Knittelfeld. Aussichtsreicher Mittelpunkt ist eine massive Lärchenholzkonstruktion, die rund 20 Meter über dem Waldboden thront und über Treppen, Türme, Stege und Plattformen verfügt.

SN/wipfelwanderweg rachau/baumwipfelpfad salzkammergut Wipfelwanderweg Rachau in St. Margarethen bei Knittelfeld (l.) und der Baumwipfelpfad Salzkammergut in Gmunden.

Baumwipfelpfad Salzkammergut

Mit einer Gesamtlänge von 1,4 Kilometern und einer Höhe von bis zu 21 Metern schlängelt sich der Baumwipfelpfad durch den Bergmischwald am Gipfel des Grünbergs. Zahlreiche Bildungs- und Erlebnisstationen laden die Gäste dazu ein, sich spielerisch über unsere Wälder zu informieren.

Daten & Fakten

Fast 48% der Staatsfläche von Österreich sind mit Wald bedeckt. Das macht 4 Millionen Hektar Wald. Auf dieser Fläche stehen 3,5 Milliarden Bäume, also 406 Bäume pro Einwohner. Hierzulande ist der Wald vorwiegend in Privatbesitz. Zirka 82% der Waldfläche teilen sich rund 145.000 Eigentümer. Die restlichen 18% sind öffentlicher Wald.

Alte Wälder haben nicht nur viel Kohlenstoff in ihrer Pflanzenmasse gespeichert, sie speichern immer weiter fort - und zwar, weil die Bäume leben und weiterwachsen. Die gespeicherte Kohlenstoffmenge nimmt bis zu mehrere Hundert Jahre lang zu und steigt auch noch bei einem hohen Bestandsalter.