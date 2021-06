Beauty: Der Sommer in Farbe

Der Sommer 2021 wird ganz sicher schön. Make-up- und Trendfarben präsentieren sich nämlich entspannt und unaufdringlich luxuriös.

Der Sommer mit seinen Tagen, die endlos zu sein scheinen. Mit seinem Licht und seiner Luft, die nun einen ganz speziellen Zauber besitzen. Dieser Sommer wird schön. Dafür sorgen auch sehr elegante, herrlich entspannte Make-up-Trendlooks.



Trendlooks de luxe - Chanel und Dior

Eines vorweg: Im Gegensatz zu Frühlings- und Herbstlooks präsentieren nicht viele Hersteller dekorativer Kosmetik Trendlooks für den Sommer. Und es werden von Jahr zu Jahr weniger. Über die Gründe dafür lässt sich nur mutmaßen. So bleibt die Bühne frei für die ganz Großen im Business, für die Traditionshäuser Chanel und Dior, die in (schon) gewohnter und immer wieder beeindruckender Souveränität (und Kreativität) die schönsten Seiten des Sommers in Szene setzen.

Chanel hat dafür die Kollektion "Les Beiges Summer Light" kreiert und präsentiert Produkte, die dem Teint schmeicheln, indem sie ihn mit Leuchtkraft verschönern. Dazu zählen Sonnenpuder, Bronzing Creams und "Les Beiges Water-Fresh Tint", ein Make-up, das zu 75 Prozent aus Wasser und eingekapselten Pigmentmikrokügelchen besteht. Lidschatten, Lippenstifte und Nagellacke replizieren heuer die Farben der Sonne im Lauf eines Sommertags. So tragen die Lippen Farben, die von warmem Nude bis zu schimmerndem Terrakotta reichen. Die Augenlider werden mit zwei Harmonien ("Les Beiges Healthy Glow") aus Pink, Khaki und Beige betont, die nicht nur als Lidschatten, sondern auch als Basis und Booster verwendet werden können. Die Nägel schimmern in Tönen, die von perligem Beige bis Kupferbraun reichen.

Diors Sommerlook heißt "Summer Dune", als Inspiration dienten Peter Philips eine Welt zwischen Wüste und Strand sowie "der blaue Himmel am Horizont, die strahlende Sonne und die Wellen des Sandes". Neben Produkten, die dem Teint den erwünschten Summer Glow, dieses entspannte Leuchten, schenken, stehen die Augen und damit die berühmten "5 Couleurs Couture"-Lidschattenpaletten im Mittelpunkt. Die leuchtenden, sehr sinnlichen Farben reichen von intensiven Bronze-Nuancen bis zu schimmernden Goldtönen. Die Lippen tragen Nude, weiches Pink oder Rot, die Nägel dunkles Beige, Orange, gebranntes Rot oder Mitternachtsblau.



Mehr Drama im Augenblick - die Eye Collections

Eine schöne Tradition sind Kollektionen, die sich ausschließlich der Veredelung der Augen widmen. Chanels "Eye Campaign 2021" besteht aus sieben neuen Farbtönen des Klassikers "Stylo Yeux Waterproof", womit insgesamt 14 Farben erhältlich sind. Dazu kommen zwei neue Farbharmonien der mittlerweile legendären "Les 4 Ombres"-Lidschattenpalette, um die Augen perfekt zu definieren.

Diors Augenkollektion "Diorshow 2021" ist ebenfalls eine von der Couture inspirierte Angelegenheit und stellt dieses Mal Mono-Lidschatten in den Mittelpunkt. "Rouge Trafalgar", "Denim" und "Gris Dior" sowie andere typische Dior-Farben sind hier ebenso zu finden wie ein neues und verbessertes Wimpernserum und ein neuer Brauenstyler.

"Eye Event 2021" nennt Yves Saint Laurent seine Kollektion, die aus neuen "Couture Colour Clutch"-Paletten ("Saharienne" mit Nude-Nuancen und erdigen Töne sowie "Tuxedo" mit Powerfarben in Blau und Khaki) sowie dem neuen "Crushliner Waterproof" (4 Farben) besteht.

Bei Lancôme baut sich um die Mascara-Ikone "Hypnôse" eine kleine, feine Kollektion an neuen Produkten auf. "Hypnôse" erfindet sich nämlich neu und präsentiert sich als "Hypnôse L'Absolu de Noir" mit einer noch pigmentreicheren Formel. Dazu kommen zwei neue Farben für die "Hypnôse"-Palette, nämlich "#16 Drama Denim" (Jeans-Nuancen von Blass- bis Tintenblau) und "#17 Bronze Absolu" (fünf Nuancen von Roségold bis Kastanienbraun). Ergänzt wird die Kollektion durch "Le Stylo Waterproof" in neun Farben.