Beziehungen in Bewegung

Zwei Faktoren sind wesentlich für emotionale und körperliche Gesundheit: gute zwischenmenschliche Beziehungen und Bewegung. Laufen vereint beides.

Seit über acht Jahrzehnten sammeln Forscherinnen und Forscher an der Harvard University Daten von über 2000 Personen, um zu erfahren, was Menschen glücklich macht. Erste Ergebnisse aus den regelmäßigen Befragungen und Analysen von Gesundheitsdaten dieser Langzeit-Forschung wurden vor Kurzem im Buch "The Good Life" veröffentlicht.

Allen individuellen Unterschieden und den abweichenden Herausforderungen der Generationen zum Trotz kristallisierte sich ein Faktor als der stabil zentrale für Wohlbefinden heraus: gute zwischenmenschliche Beziehungen. Andere bekannte Komponenten, die einem gesunden Lebensstil zugeschrieben werden, darunter auch Sport, mögen auf individueller Ebene große Effekte erzielen, seien aber nicht der unverzichtbare Schlüsselfaktor für subjektives Wohlbefinden und folglich, auf Basis besserer Blutwerte und niedrigeren Stresslevels, ein gesünderes, längeres Leben.



Wir brauchen 5 stabile Beziehungen

Für die Salzburger Psychotherapeutin und Sportwissenschafterin Alexandra Haller-Knopp sind diese Erkenntnisse keine Überraschung. "Um eine gute seelische und körperliche Gesundheit aufrechtzuerhalten, brauche ich zumindest fünf stabile Beziehungen", zitiert sie aus einer breiten fachspezifischen Evidenz. Die Kompetenz, sozial zu agieren, und der Drang, zwischenmenschliche Beziehungen einzugehen, liegen in der menschlichen Natur. Die entsprechenden limbischen Strukturen haben sich in Gehirnen von Säugetieren bereits vor Jahrmillionen entwickelt, damals im Interesse des Sicherheitsbedürfnisses und der Arterhaltung. Eine wesentliche Rolle spielt dabei das Beziehungshormon Oxytocin, das bei der Pflege von engen und konstanten Beziehungen ständig ausgeschüttet wird. "Oxytocin hat einen hohen Stellenwert bei der Immunabwehr. Ohne eine regelmäßige Ausschüttung von Oxytocin werden wir krank. Nicht nur psychisch, sondern auch körperlich", erklärt Haller-Knopp. "Vor diesem biologischen Hintergrund ist es zutiefst gesund für uns, Beziehungen einzugehen und diese zu leben!" Dabei gehe es nicht nur um Partnerschaften, sondern auch um freundschaftliche Beziehungen innerhalb und außerhalb der Familie, deren Konstanz sich durch mehrfache Kontakte pro Monat äußert, die eine Art Zugehörigkeitsgefühl entwickeln.

Erschöpfungskrankheiten bei sportlicher Aktivität seltener

Zudem nennt die Expertin auf Basis ihrer Berufserfahrungen eine zweite wichtige Zutat für Wohlbefinden: sportliche Aktivität. Erstens funktionieren viele lebenswichtige Funktionen in Kombination mit körperlicher Fitness erwiesenermaßen besser, zweitens leiden Menschen, die zumindest die Bewegungsempfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für eine gesunde Art zu leben umsetzen, wesentlich seltener an Erschöpfungskrankheiten. Die WHO-Leitlinien umfassen ein Bewegungspensum von mindestens 150 Minuten moderater bis intensiver Bewegung und zwei kurze Einheiten muskulärer Kräftigungsübungen pro Woche.

Gemeinsam Sport zu treiben, eine Laufrunde zu zweit, eine Radtour mit der Familie, eine Wanderung in der Gruppe bilden eine ideale Schnittstelle für beide Gesunderhaltungsstrategien. Haller-Knopp schwärmt: "Die Pflege guter Beziehungen beim gemeinsamen Ausüben von Bewegung ist die Essenz der emotionalen, aber auch mentalen Gesunderhaltung!" Eine wichtige Rolle nimmt dabei auch die Natur ein. Laufen auf dem Laufband und Laufen in freier Natur haben nicht dieselbe Wirkung. "Die Umgebungsschwingungen der Natur sind ausgesprochen heilsam für uns", erklärt die Expertin einen Punkt, der auch ein Grundpfeiler in ihrer Arbeit mit Patientinnen und Patienten in der Praxis ist: "Die gemeinsame Arbeit in der Therapie hat keinen Sinn, wenn meine Patientinnen und Patienten nicht regelmäßig an der frischen Luft sind!"

Sie verspüren jetzt den Drang mit dem Laufen zu beginnen? Mehr Zeit aktiv und in der Natur zu verbringen? Das Miteinander im freundschaftlichen Kontakt bietet die optimale Voraussetzung, die bekannten Eingangshürden mit der Motivation zu meistern. Fixe Verabredungen mit einer Freundin oder einem Freund lässt unser beziehungsorientiertes Denken nur schwer absagen, wir wollen naturgemäß andere nicht enttäuschen. Und so wird aus singulären Lauf-Dates rasch Routine. Sieben Mal sei ein gezielter Anstoß, eine Motivationshilfe wichtig, so die Psychotherapeutin. Die neurologische Bahnung führt dazu, dass Verhalten mit all seinen Eigenschaften und Erfahrungen abgespeichert wird. Eben auch die Erkenntnis, dass regelmäßige sportliche Bewegung das individuelle Wohlbefinden steigert.

Durch unsere Empathiefähigkeit hat das Miteinander einen weiteren Vorteil. Dank sogenannter Spiegelneuronen sind wir über Mitempfinden bei Handlungsausübung von anderen in der Lage, Prozesse im eigenen Körper anzuregen. So lassen wir uns beispielsweise von der Lauffreude anderer anstecken.