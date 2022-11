Biathlon für Anfänger

Der ehemalige Biathlonweltmeister Dominik Landertinger hat die Seiten gewechselt: Statt selbst um Medaillen zu rittern, berät er nun die ÖSV-Biathleten in Sachen Trainingsplanung. Aber auch motivierte Hobbysportlerinnen und Hobbysportler sind bei ihm goldrichtig, wenn sie die Faszination Biathlon selbst erleben wollen.

Biathlon ist eine der spannendsten Sportarten der heutigen Zeit - eine Kombination zweier Sportarten, die Körper und Geist Höchstleistungen abverlangt. Während in der Langlaufloipe Kraft und Kondition gefragt sind, werden nur wenige Momente später am Schießstand Konzentration und Ruhe gebraucht - ein spannendes Wechselspiel mit besonderem sportlichem Reiz. Und genau diese Kombination aus Pulsbelastung und Präzision macht die Disziplin so einzigartig.



Biathlon für alle

Wer die Faszination Biathlon nicht nur als Zuschauerin oder Zuschauer bei den vielen Stopps des IBU-Weltcups, zum Beispiel in Hochfilzen (5. bis 11. Dezember 2022), Ruhpolding (9. bis 15. Jänner 2023) oder Antholz (16. bis 22. Jänner 2023), verfolgen oder vor dem TV mit den Biathlonstars mitfiebern will, sondern auch selbst ausprobieren möchte, wie sich das Biathlon-Feeling anfühlt, wird in vielen Wintersportregionen in ganz Österreich fündig. Eben dort und in vielen nordischen Zentren wie in Hochfilzen, in der Ramsau, in Obertilliach oder in Seefeld, am Weissensee oder im Bregenzerwald kann man als "Jäger auf Langlaufski" auf die Loipe gehen und sich fühlen wie die Weltstars Martin Fourcade, Tarjei Boe oder Simon Eder. In den Biathlontrainings werden nicht nur die Grundtechniken des Langlaufens übermittelt, sondern es geht ebenso um die Einschulung in die richtige Schusstechnik mit dem Lasergewehr. Es gibt auch Angebote für Langlaufanfänger, die beim Schnupperbiathlon ohne Ski unterwegs sind, um die Basics der komplexen Sportart spielerisch zu erfahren. "Man kommt schon relativ nah an den ,echten' Biathlon heran", betont Dominik Landertinger. "Zum Reinschnuppern in den Sport oder als Abwechslung im Skiurlaub macht das richtig Spaß, wenn man merkt, wie herausfordernd es ist, in der Loipe Gas zu geben und am Schießstand die Scheiben mit einem Lasergewehr zu treffen."



SN/kitzbüheler alpen/rol.art-images Langlaufen ist gesund

Trainingstipps vom Weltmeister

Immer mehr Sportfans nutzen die Chance, gemeinsam mit Trainerinnen und Trainern im Einzelcoaching oder in Kleingruppen die ersten Schritte im Biathlonsport zu machen und begleitet von Expertinnen und Experten so richtig in die herausfordernde Sportart einzutauchen. Einer, der ganz genau weiß, wie der Hase läuft, ist Dominik Landertinger. Er gehörte bis zu seinem Karriereende 2020 nicht nur zu den besten Biathleten der Welt, sondern war ein echter Experte für Großereignisse, sammelte insgesamt neun Olympia- und WM-Medaillen und holte 2009 sogar den Weltmeistertitel im Massenstart. Der heute 34-Jährige gibt sein Wissen mit seinem Unternehmen Landertinger Performance weiter - nicht nur an Spitzensportler wie die ÖSV-Biathleten, die um Weltcup-Spitzenplätze kämpfen, sondern auch an Hobbysportlerinnen und Hobbysportler und motivierte Sportanfängerinnen und Sportanfänger, die in ihrem Leben etwas umkrempeln und mit einer Expertin oder einem Experten an der Seite ihre Trainingsplanung erstellen wollen.

SN/red bull content pool/markus berger Dominik Landertinger

"Jeder, der sich im Sport verbessern möchte, kann sich bei mir melden", so Landertinger. "Vom Pensionisten bis zum Profisportler, das richtige Training ist überall relevant. Egal ob es um Biathlon oder Skitourengehen geht oder ums Radfahren oder Laufen - der Ausdauersport ist mein Betätigungsfeld." Durch viele Jahre im Spitzensport weiß der gebürtige Oberösterreicher aus eigener Erfahrung, was der Körper braucht und wie er auf Belastungen reagiert. "Ich möchte das Know-how aus dem Spitzensport weitervermitteln. Gerade Hobbysportlerinnen und Hobbysportler investieren viel Zeit und Geld und oft passen Investition und Leistung nicht zusammen. Meist ist das ein Resultat aus einer nicht optimalen Trainingsplanung und Belastungssteuerung."



SN/kitzbüheler alpen/sportalpen Konzentration am Schießstand

Von Kopf bis Fuß

Langlaufen gilt als eine der besten Gesundheitssportarten. Egal in welcher Technik man läuft, es ist ein Ganzkörpertraining für Arme, Beine, Rücken, Bauchmuskeln - und das sehr gelenkschonend. Wenn man den Faktor Biathlon dazunimmt, kommt auch noch der Kopf dazu - denn Konzentration, das Fokussieren auf den nächsten Schuss, die richtige Belastungssteuerung während des Langlaufens ... das alles muss man als Athlet selbst entscheiden und fordert so von Kopf bis Fuß alles. "Ich bin ein Fan davon, beide Langlaufstile zu lernen. Skating macht richtig Spaß, aber auch Klassisch ist schön zu laufen, wenn es kalt und der Schnee gut durchgefroren ist", gewährt Landertinger Einblicke in seine Langlaufgewohnheiten. Wer seine Technik verbessern will, ist bei Dominik Landertinger ebenfalls an der richtigen Adresse. Denn er bietet auch Techniktraining auf Topniveau an - inklusive Langlauf-Videoanalysen auf dem Laufband im Biathlonzentrum Hochfilzen.



Konsequenz zahlt sich aus

Während bei Techniktrainings und Finetunings für ambitionierte Sportler schon in einzelnen Einheiten und kurzfristig Erfolge merkbar sind, geht es beim nachhaltigen Aufbau von Kraft und Ausdauer um Zeit. "Alles, was mit Leistungsentwicklungen zu tun hat, ist ein Prozess, für den man mindestens ein halbes Jahr investieren sollte, um auch einen guten Output zu erhalten", erklärt Landertinger. "Der menschliche Körper braucht etwa zwei Monate, um auf eine individuelle Trainingssteuerung zu reagieren." Mit einem Physiotherapeuten startet Landertinger die Betreuung mit einer Körperanalyse, in der man die individuellen Stärken und Schwächen auslotet und eventuelle Fehlbelastungen erkennen kann. Aus dieser Analyse heraus werden die Kräftigungsübungen und Trainingspläne entwickelt.



Zur Person

Vier Olympiamedaillen, fünf WM-Medaillen, ein Gesamtsieg in der Massenstart-Disziplinenwertung, fünf Weltcupsiege und 37 Weltcup-Podestplätze. Dominik Landertinger war einer der besten Biathleten und zeigte auch bei Großereignissen auf. 2009 glänzte die WM-Medaille sogar in Gold: Bei der Biathlon-WM in Pyeongchang war der gebürtige Oberösterreicher, der seit vielen Jahren in Tirol lebt, im Massenstart eine Klasse für sich. Zudem gelang ihm das Olympiamedaillentriple mit vier Mal Edelmetall bei den Winterspielen 2010 in Vancouver, 2014 in Sotchi und 2018 in Pyeongchang.

2020 beendete der heute 34-Jährige nach der Bronzemedaille bei der Biathlon-WM in Antholz im 20-Kilometer-Einzelrennen seine erfolgreiche Karriere und wagte den Sprung in die Selbstständigkeit. Mit Landertinger Performance gibt er seine Expertise im Bereich Trainingsplanung, Leistungsdiagnostik und Coaching an Spitzensportlerinnen und Spitzensportler, Hobbysportlerinnen und Hobbysportler sowie motivierte Sportanfängerinnen und Sportanfänger weiter.

Mehr Infos:

www.landertinger-performance.com

