Bikepacking: Ein echtes Abenteuer

Einfach alles auf das eigene Fahrrad laden und atemberaubende Orte mitten in der freien Natur erleben: Wen ab sofort die Abenteuerlust packt, für den ist Bikepacking wohl genau das Richtige!

Selbstversorgung war schon in der Zeit vor der Coronapandemie ein großes Thema bei Naturliebhabern: Jeder, der regelmäßig die Wanderschuhe schnürt, kennt Selbstversorgerhütten, auf denen vielleicht schon einmal genächtigt wurde oder die man zumindest vom Hörensagen kennt. Und auch beim Radfahren wird der Aspekt der Selbstversorgung seit einiger Zeit immer wichtiger. In Coronazeiten bietet es sich ganz besonders an, mit kleinem oder größerem Gepäck radelnd unterwegs zu sein und gemeinsam mit dem Partner oder einem Freund ein Abenteuer zu erleben. Der noch vergleichsweise junge Radreise-Trend setzt aber auf jeden Fall eine gewisse Planung voraus, denn wer will denn schon plötzlich im Nirgendwo einen Reifenplatzer haben (ohne das passende Werkzeug) oder bei heißen Temperaturen nichts zu essen oder trinken dabeihaben.

Trend kommt aus Nordamerika

Bikepacking ist keine Radreise im klassischen Sinne - der Ursprung liegt in nordamerikanischen Mountainbike-Langstreckenrennen. Da sich solche nicht in einer Tagesetappe bewältigen lassen, müssen die Teilnehmer die gesamte Übernachtungsausrüstung und auch die Verpflegung selbst transportieren. Die Ausrüstung wird dabei direkt ans Rad montiert, wackelige Seiten- oder Lenkertaschen sind nicht empfehlenswert, weil sie zulasten von Tempo und Wendigkeit gehen. Überwiegend ist man beim Bikepacking also im Gelände unterwegs.

Vom Bikepacking unterscheidet man sogenannte Bike-&-Hike-Touren - dabei handelt es sich meist um einen Tagesausflug und das Rad dient dazu, möglichst nahe an den Gipfel heranzukommen; die letzten Höhenmeter werden zu Fuß zurückgelegt. Die Anfahrt mit dem Bike ist quasi ein Teilaspekt der Reise.

Ausrüstung genau überprüfen

Drei Punkte gilt es beim Bikepacking besonders zu beachten: Rad, Gepäck und Tourenplanung. Prinzipiell kann man sich mit fast jedem Bike in ein Bikepacking-Abenteuer stürzen, wenn es in abgelegenes Gelände gehen soll, eignen sich Mountainbikes dafür am besten. Es gibt vier Bike-Arten, die sich anbieten: Fully, Hardtail, Fatbike und Gravelbike. Das Fully sorgt für extremen Fahrspaß, aber das Anbringen der Taschen kann mitunter problematisch sein. Beim Hardtail kann man auch große Taschen gut anbringen und die Räder sind stabil und leicht. Das Fatbike ist dank seiner breiten Reifen ideal, wenn es mal schlechtere Fahrbedingungen und Bodenverhältnisse gibt - bei Asphalt ist der Fahrspaß wiederum begrenzt. Das Gravelbike ist eine Mischung aus Rennrad und Mountainbike; es ist schnell und leicht, verfügt über geländegängige Reifen und die verschiedenen Taschen können meistens gut angebracht werden.

Wichtig ist, dass die Taschen unbedingt wasserdicht sein sollten und eng am Rad befestigt werden können. Folgende Utensilien können darin Platz finden: kleines Zelt, Schlafsack, Isomatte, Regenschutzbekleidung (Regenjacke und Regenhose), Wechselbekleidung und Wäsche, Isolationsjacke oder -weste, Outdoor-Kocher, Proviant für mehrere Tage, Erste-Hilfe-Set, Navigationsgerät oder Karte. Für eine mehrtägige Bikepacking-Tour sollten auch ein Fahrradhelm, Handschuhe, Bikeschuhe, ein Multitool, Licht und Ersatzteile wie Schlauch, Flickzeug, Pumpe etc. mitgeführt werden.

Prinzipiell ist Bikepacking, geografisch gesehen, natürlich nicht auf Österreich beschränkt. Sofern es sich in den kommenden Wochen und Monaten mit den Coronabestimmungen im jeweiligen Land und mit den Gegebenheiten vor Ort vereinbaren lässt, kommen dafür mehrere Orte bzw. Länder infrage. Man sollte sich aber vorab für eine genaue Route entscheiden und möglichst viele Erkundigungen einholen, sei es per Internet, Telefon oder über Menschen, die im jeweiligen Land bereits zu Gast waren. Wer zum ersten Mal eine Bikepacking-Tour in Angriff nimmt, sollte in der Nähe der Zivilisation bleiben. Der Vorteil: Auch das Navigieren ist einfacher. Gutes und warmes Wetter sind empfehlenswert. Die Route sollte auf einer Karte markiert oder auf einem GPS-Gerät abgespeichert werden. Vor dem Start der Tour muss das Bike noch mal gecheckt, die Ausrüstung überprüft und das Rad, sofern es elektrisch unterstützt wird, auch tatsächlich geladen werden. Wenn alles überprüft wurde, geht's los!

Auch klassische Radreisen und Österreichs Radwege sind beliebt

Wer etwas weniger abenteuerlustig ist und sich noch davor scheut, zum Bikepacking aufzubrechen, für den ist vielleicht eine klassische Radreise das Richtige. Hier gibt es unzählige Anbieter von Radreisen. Österreich verfügt auch über ein gut ausgebautes Netz an Radwegen, die für Groß und Klein etwas bieten. Wer im Sommer radelnd mit der Familie unterwegs sein und einen Sprung ins kühle Nass wagen möchte, wird in Salzburg und Umgebung garantiert schnell fündig - nur ein Beispiel sind Radtouren im Salzburger Seenland.