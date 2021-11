Bio wird auch bei Sekt immer wichtiger

Die Fläche an biologisch bewirtschafteten Rebflächen wächst in Österreich stetig. Auch bei Schaumwein zeigt sich dieser Trend.

Weltweit wird auf rund 450.000 Hektar Bio-Weinbau betrieben, so die aktuelle Studie der Internationalen Organisation für Rebe und Wein (OIV). Das sind gut sechs Prozent der gesamten Weinbaufläche. Europa dominiert dabei mit dem größten Anteil an zertifizierten Weingärten. Italien liegt mit 15 Prozent knapp vor den heimischen Rieden und Frankreich mit jeweils rund 14 Prozent. In Österreich sind das momentan knapp 7000 Hektar, Tendenz steigend. Dabei wird nicht nur der Markt für Bio-Wein größer, auch Sekt ist ein wichtiges Thema. ...