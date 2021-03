Blumensamenkugeln: Eine Hand voll Blumenwiese

Erde und Samen zusammenpanschen und mit den Händen formen, das macht Spaß. Und dann darf auch noch geschossen werden.

Dieses Mal haben wir eine Anleitung für Blumensamenbomben vorbereitet. Das sind quasi viele kleine "Blumenwiesen to go". Da sich die Kügelchen auch länger halten, sind sie ein nettes Geschenk - vielleicht auch schon für Ostern.

Ihr benötigt dafür: Blumenerde, Blumensamen (achtet darauf, dass es Samen von heimischen Pflanzen sind), Ton- oder Heilerde (hilft, dass die Kugeln gut zusammenhalten; man bekommt sie im Reformhaus), ein wenig Wasser und Zeitungspapier oder einen leeren Eierkarton zum Trocknen.

Anleitung für die Blumensamenkügelchen

Zuerst wird der Arbeitsplatz vorbereitet. Es wird eine ordentliche Patzerei, also am besten Zeitungspapier ausbreiten oder eine Plastiktischdecke unterlegen oder gleich in der Wiese werken. Das Verhältnis der Zutaten sieht folgendermaßen aus: fünf Teile Erde, vier Teile Tonerde, ein Teil Blumensamen und dann so viel Wasser, bis die Masse gut zu formen ist.

Nun werden die Kugeln etwa walnussgroß geformt und dann für zwei Tage zum Trocknen entweder auf Zeitungspapier oder in den Eierkarton gelegt. Man sollte die Samenbomben aber nicht direkt in die Sonne legen.

Wichtig ist, dass man heimische Blumensamen verwendet. Denn nur diese sind eine geeignete Verpflegung für unsere Vögel und Insekten. Andere Samen könnten auch heimische Pflanzen verdrängen.

Nun können die Kugeln platzen

Entweder platziert ihr sie einfach an der Stelle, wo euer "Garten to go" sprießen soll, oder ihr werft sie an eine passende Stelle im Garten, wo vielleicht nicht gemäht wird oder die nicht so gut zu erreichen ist. Ihr könnt die Kugeln auch in einer Blumenkiste einbuddeln. Idealer Zeitpunkt zum Auswerfen der Samenbomben ist kurz bevor es regnet.