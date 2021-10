Bogenschießen: Sport oder Ausflugsziel

Beim Bogensport geht es um Kraft und Konzentration. Besonders beliebt sind mittlerweile 3D-Parcours, bei denen man auf Schaumstofftiere schießt.

70 Meter trennen den Schützen von der Zielscheibe. Er spannt den Bogen, den Blick starr auf die Mitte der Scheibe gerichtet. Dabei ist volle Konzentration gefragt. Schließlich lässt er den Pfeil los - schnell wie ein Blitz saust er auf die Scheibe zu und mit einem lauten Geräusch bleibt er in dieser stecken. Der Bogensport blickt auf eine lange Geschichte zurück und auch heute begeistert er weltweit Millionen von Menschen. Dietmar Vorderegger vom Österreichischen Bogensportverband (ÖBSV) trat früher gemeinsam mit seiner Frau bei Wettkämpfen an und schießt heutzutage in 3D-Parcours. "Es gibt unterschiedliche Disziplinen, bei denen man beispielsweise draußen auf 70 Meter oder in der Halle auf 18 Meter Distanz zielt. Gut etabliert hat sich mittlerweile das 3D-Bogenschießen, bei dem auf dreidimensionale Tierattrappen geschossen wird."

Sport für die einen, Ausflugsziel für die anderen

Der 3D-Parcours des Bogensportverbands Salzburg steht beim Riedlwirt in Koppl. Insgesamt gebe es etwa 150 bis 200 von diesen in ganz Österreich, schätzt Vorderegger. Die Idee für diese Art des Parcours stamme aus den USA, erklärt der Schütze. "Im Gegensatz zu uns ist dort die Jagd mit Pfeil und Bogen erlaubt. Aber auch dort gibt es die Jagdsaison und die jagdfreie Zeit. Um in dieser Zeit nicht aus der Übung zu kommen, haben sich die Jäger schließlich Tiere aus Schaumstoff aufgestellt, auf die sie zielen konnten." Mit der Zeit fanden auch Nichtjäger Gefallen an der Herausforderung, die Attrappen anzuvisieren und zu treffen, und mittlerweile haben sich 3D-Parcours zu beliebten Freizeitattraktionen entwickelt. "In den 1920er-Jahren war das Bogenschießen noch ein elitärer Sport. Durch die Entwicklungen in den USA ist er bei der breiten Masse angekommen." 90 Prozent der Nutzer von 3D-Parcours seien keine Sportschützen, schätzt Vorderegger. "Das ist ähnlich wie beim Minigolf. Es geht mehr um den Spaß daran, einen Ausflug zu machen, es auszuprobieren, in der Natur zu sein und Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen." Bei Bogensportvereinen gemeldet sind österreichweit etwa 6500 Menschen. Etwa zehn Prozent davon trainieren auf Leistungssportniveau.

Koordination, Kraft und Konzentration

Wer den Bogensport ernsthaft betreiben möchte, muss zahlreiche körperliche und geistige Herausforderungen bewältigen. "Zunächst einmal brauche ich eine ordentliche Schusstechnik und muss den entsprechenden Bewegungsablauf kennen und koordinieren können." Auch ein gewisses Maß an Kraft sei erforderlich, um einerseits den Bogen zu halten und andererseits die Spannung mit ihm aufbauen und aufrechterhalten zu können. "Unser Verein führt auch Veranstaltungen für Firmen durch, bei denen wir eine kleine Einführung in den Bogensport bieten. Da verwenden wir leichte Bögen, trotzdem sind selbst gestandene Männer rasch ausgepowert." Benötigt würden Muskeln, die im Alltag oft zu wenig Verwendung fänden: die Rückenmuskulatur. In weiterer Folge sei der Abschusswinkel des Pfeils entscheidend, um das Ziel tatsächlich zu treffen. Manche Bögen bieten dafür ein Visier. "Um richtig anzuvisieren, braucht es ein hohes Maß an Konzentration und ein gewisses Flowgefühl. Das ist wie beim Golf, es geht an und für sich um die immer gleiche Bewegung und dabei jedoch um volle Konzentration auf das Ziel. Da spielt sich viel im mentalen Bereich ab und wer sich intensiv mit dem Bogenschießen auseinandersetzt, wird auch in diesem Bereich trainieren und üben müssen."

Profis stammen meist aus den USA und Korea

Seit 1972 gehört Bogenschießen zu den olympischen Sportarten. Profis im Bogensport gibt es dennoch weltweit nicht viele. Viele von ihnen stammen aus den USA - hier betreiben etwa 21 Millionen Menschen Bogensport. Auch Koreaner zählen zu den rar gesäten Profis. "In Korea ist das olympische Bogenschießen eine der wichtigsten Sportarten. Die beiden Länder konzentrieren sich seit vielen Jahren auf den Bogensport, um bei den olympischen Spielen in einer Disziplin erfolgreich sein zu können. Dort befinden sich mittlerweile etwa zehn Mal so viele Schützen von Weltklasse als auf der ganzen Welt zusammen."

Bogenschießen - damals und heute

Die Geschichte des Bogenschießens ist sehr alt und geht zurück bis in die Steinzeit. Wann genau Pfeil und Bogen erfunden wurden, lässt sich heute archäologisch zwar nicht mehr feststellen. Entdeckungen zufolge wurden Steinspitzen jedoch bereits vor über 64.000 Jahren in Südafrika für die Jagd verwendet. Gefundene Feuersteinspitzen in Europa werden auf den Zeitraum von 18.000 bis 22.000 vor Christus datiert. Ebenfalls aus dieser Zeit stammen Höhlenmalereien, die man in Spanien entdeckte und die Menschen mit Bögen zeigen. Mit der Zeit wurden Pfeil und Bogen nicht nur für die Jagd, sondern auch als Kriegswaffe verwendet. Bekannt sind hier beispielsweise die britischen Langbogenschützen aus dem Mittelalter.

Heute ist der Bogensport auch eine olympische Disziplin. Er wird in verschiedene Richtungen eingeteilt: Während man beim Outdoorschießen auf eine Scheibe in einer Distanz von 50 bis 70 Metern zielt, ist beim Indoorschießen das Ziel in bis zu 18 Metern Entfernung zu treffen. Bei 3D-Parcours sind wiederum Tiere aus Schaumstoff zu treffen. Beim Bogensport kommen verschiedene Bögen zum Einsatz, so beispielsweise der recht einfach gehaltene Selfbogen, der Langbogen, der heute allerdings im Gegensatz zu jenem von Robin Hood ein Hightechgerät darstellt, der geschwungene Recurvebogen und der Comboundbogen, der unten und oben über Räder verfügt.