Bouillabaisse: Bitte beherzt auslöffeln!

Eine Suppe mit Geschichte. An der Mittelmeerküste kommt niemand an der Bouillabaisse vorbei. Wie ein Arme-Leute-Essen zum Hochgenuss für reiche Gourmets wurde.

Nach den historischen kulinarischen Ausflügen zu Gerichten aus Nordamerika und Südafrika ist eine Rückkehr nach Europa thematisch am ehesten über Marseille möglich - aber natürlich nur, weil Linz erst später dran ist.

Marseille ist ein Schmelztiegel. Und das bereits seit der Gründung dieser lebenslustigen und schönen Stadt. Der antiken Legende nach waren neugierige griechische Seefahrer aus Phokaia an die Mittelmeerküste gekommen. Genau an jenem Ort, wo sich heute Marseille befindet, gingen sie an Land. Dort residierte ein keltischer ...