Stärkung im Chiemgau: Jenseits von Touristenmassen auf der Radspur zum besten Bier.

Das beste Bier macht der Eric Toft in Schönram." Wenn einer sogar den Namen des Braumeisters kennt, muss an der Feststellung wohl was dran sein. Das Dorf Schönram eignet sich in der Früh gut als Ausgangsort, denn im alten Bräustüberl wird auch guter Kaffee serviert. Und man kann für das Einkehren am Rückweg schon die Speisekarte studieren.

"Das beste Bier", so eine Aussage fühlt sich, erst recht in Bayern, an wie eine riskante Attacke beim Radrennen - die Aussichten, damit recht zu behalten, sind gering. Irgendeiner muss aber immer vorneweg fahren, gejagt von den anderen, vor allem aber dem Gegenwind ausgesetzt. Und der Satz über das eine, wahre, beste Bier ist freilich immer und erst recht in Bayern reine Geschmacksfrage.

Im Chiemgau ist es auch eine Kampfansage, bei der einem flott der Wind anderer Geschmäcker um die Ohren pfeifen kann, während es mit dem Rad über gemütliche Kuppen dahingeht. "Geh, das aus Traunstein ist das beste", sagt dann der eine, der im Windschatten hängt, und beweist damit gleich seinen Leichtsinn. "Welches Bier aus Traunstein denn? Dort gibt's ja drei Brauereien", bekommt er als Antwort. Und ein anderer meint: "Alles gar nichts gegen das Dunkle aus Stein." So viel Atemluft muss jedenfalls übrig sein, dass man sich beim Radeln noch übers Bier unterhalten kann, das einen später stärken wird.

Brauerei- und Radwegdichte ist groß

Die Dichte an Brauereien in der Region ist groß. Und weil auch die Dichte an Radwegen im Chiemgau und im Rupertiwinkel groß ist, lassen sich lässige Runden planen. Die wenigen großtouristischen Attraktionen kann man dann leicht am Weg liegen lassen. 190 Touren bietet man an - mit GPS-Daten zum Herunterladen. Wer über einen halbwegs intakten Orientierungssinn verfügt, kann die ausgewiesenen Radwege auch leicht und gefahrlos verlassen. Güterwege und Nebenstraßen - quasi verkehrslos - führen durch Weiler und Dörfer. Dazwischen gibt es - der bayerischen Raumordnung sei Dank - viel Platz. Weite Felder und Wiesen öffnen sich dem Blick. Dann drängen sich die Wege wieder in den Windschatten von Hügeln. Kirchturmspitzen wachsen aus kleinen Mulden. Freilich, ganz ohne Höhenmeter kommt man auch nicht durch die sanfteste Landschaft.

Große und kleine Radrunden

"Ein Stück Bayern für alle" ist einer der Werbesprüche von Chiemsee Tourismus. Anderswo lässt sich so ein Satz als bloße Einladung für Gäste verstehen. Hier, auf der hügeligen Vorfläche des Spielplatzes, den die nahen Alpen bieten, gilt der Satz auch für die Einheimischen, ein Landstrich für alle. Es ist vom Rad aus leicht zu bemerken, dass die ländliche Infrastruktur intakt ist. Hier wird gelebt, aber nicht nur von denen, die zu Besuch kommen, die zieht es ohnehin eher nach Herrenchiemsee, nach Salzburg oder an den Königssee. Alles nahe genug, um es - auch mit dem Rad - schnell einmal besuchen zu können. Alles weit genug entfernt, um vor Menschenmassen seine Ruhe zu haben. Das verheißt angenehme Einsamkeit - oder auch beruhigendes Verlorengehen. Solange man zurückfindet zu einer Brauerei und einer deftigen Jause, ist das kein Problem, sondern eine angenehme Begleiterscheinung.

Und selbst für jene, die es sich ganz bequem machen wollen, gibt es eine Brauereien-Radrunde - oder um es im Radlerdeutsch zu sagen: ein "Altstadtkriterium", also bloß eine kleine Innenstadtrunde. In Traunstein gibt es innerhalb weniger Hundert Meter drei Brauereien - das Hofbräuhaus, die Privatbrauerei Schnitzlbaumer und das Wochinger Bräu.

Da werden wir dieses Mal nicht hinkommen, weil es von Schönram über den Waginger und Tachinger See nach Nordwesten geht. Die Anstiege auf diesem Weg sind harmlos, legen sich radtauglich auch für Gemütlichkeitstreter in die weiche Gegend, schmiegen sich an Wälder oder mäandern mit den vielen Bächlein.

Frisches, klares Wasser, der wichtige Grundstoff des flüssigen Goldes, das in den Brauereien in altem Handwerk entsteht. In der Schlossbrauerei Stein an der Traun passiert das etwa schon seit 1489. Das Gebäude, auf das es nun zugeht, könnte mit seinen Zwiebeltürmchen eine Kirche sein. Oder ein Kloster. Oder ein Schlösschen feiner Herrschaften. Es ist das aber das Steiner Bräustüberl. Das Klischee könnte nicht schöner sein. Und über den Geschmack traditioneller Küche und von Biersorten könnte man dann ja streiten. Obwohl jetzt, beim ersten Schluck, muss man sagen: Das Dunkle aus Stein … aber erst bei der Rückkehr nach Schönram wird sich das genau sagen lassen.