Buchbinder - die Spezialisten für Bücher

Wer eine Information in Form von Druckerzeugnissen sucht, orientiert sich an ihrer "Verpackung". Meistens lässt sich schon daran erkennen, ob der Inhalt sachlich oder unterhaltend ist. Es sind die Buchbinder, die den Informationen ihr Outfit verleihen.

Sie bringen bedruckte Papierbogen in Form und so entstehen die Produkte, deren bunte Vielfalt und Funktion alle kennen: Bücher, Kalender, Broschüren, Zeitschriften, Stadtpläne, Straßenkarten etc. Acht Buchbinderbetriebe gibt es im Bundesland Salzburg.

Geschichte des Buchbindens

Die Kunst des Buchbindens entwickelte sich dort, wo Bücher geschrieben und eingesetzt wurden - im klerikalen Raum der Kirchen und Klöster. Analog dazu kam der bürgerliche Buchbinder dort auf, wo ebenfalls ein großer Bedarf an Büchern vorhanden war - in den Zentren geistigen Lebens, vor allem in Universitätsstädten.

Die Fülle verschiedenster Druckerzeugnisse erfordert unterschiedliche Techniken, mit denen sie gefertigt werden. Buchbinder bedienen diverse Maschinen und wissen auch, welche Materialien auf den entsprechenden Maschinen verarbeitet werden können und wie Papier, Karton, Leder, Pergament, Gewebe, Kunststoff und Klebstoff eingesetzt werden.

Exaktes Planen und Organisieren sind Voraussetzungen für beste Qualität. Jeder Auftrag ist anders und so müssen Flexibilität und Kreativität an den Tag gelegt werden. An Buchbinder werden viele unterschiedliche Anforderungen gestellt und Lösungen von besonderem Zuschnitt erwartet - Aufgaben und Herausforderungen, die Spaß machen.

Diverse Ausbildungen

Die Branche hat auch schon längst den Weg an die Hochschulen geschafft und ist in diversen Ausbildungen, auch in Bezug auf Design, nicht mehr wegzudenken. Es wird auch in Zukunft Bedarf an Büchern und vergleichbaren Werken geben, die die ungeheure Kreativität und Individualität der buchbinderischen Erzeugnisse benötigen. Gerade auch im großen Markt der qualitativ hochwertigen Werbeartikel und Verpackungen ist genug Platz, um sich auch in Zukunft zu positionieren. Die Buchbinderei hat auch im digitalen Zeitalter noch eine große Zukunft vor sich!

Arbeitsbereiche

Weitere wichtige Arbeitsbereiche der Buchbinder sind in der Erhaltung des Kulturgutes Buch zu finden. Viele historische Einbände wie auch händische Niederschriften aus dem privaten Bereich sind oftmals in schlechtem Zustand, sei es durch die Alterung oder vielmehr durch ungeeignete Aufbewahrung. Die so beschädigten Werke können nur mit Fachwissen und ständiger Weiterentwicklung im Arbeitsbereich der Restaurierung wieder in einen gebrauchsfähigen Zustand gebracht werden.

