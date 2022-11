Christkindlmärkte in und um Salzburg

Eine Auswahl an Weihnachtsmärkten und ein paar österreichweite Tipps sind hier für Sie zusammengestellt. (Kein Anspruch auf Vollständigkeit)

Salzburger Christkindlmarkt auf dem Dom- und Residenzplatz

17. November 2022 bis 1. Jänner 2023

www.christkindlmarkt.co.at

Hellbrunner Adventzauber im Schlossareal Hellbrunn

17. November bis 24. Dezember 2022

www.hellbrunneradventzauber.at

Sternadvent und Wintermarkt zwischen Getreide- und Griesgasse

17. November 2022 bis 6. Jänner 2023

www.sternadvent.at

Weihnachtsmarkt auf dem Mirabellplatz

17. November 2022 bis 6. Jänner 2023

www.weihnachtsmarkt-salzburg.at



SN/robert ratzer Weihnachtsstimmung



Adventmarkt auf der Festung Hohensalzburg

25. November bis 18. Dezember 2022

Freitag bis Sonntag, 11 bis 19 Uhr

www.salzburg-burgen.at

Halleiner Weihnachtsmarkt in der Alten Saline

bis 18. Dezember 2022

www.weihnachtsmarkt-hallein.at

Adventzauber auf dem Bayrhamerplatz in Hallein

18. November 2022 bis 8. Jänner 2023, Freitag bis Sonntag

www.hallein.com

Salzburger Bergadvent im Großarltal

an allen vier Adventwochenenden

in Großarl Freitag bis Sonntag

in Hüttschlag Samstag und Sonntag

zusätzlich jeweils am 8. Dezember 2022

www.salzburger-bergadvent.at



SN/tiana__lima__ - stock.adobe.com Weihnachtliche Dekoration



Wildshuter Advent- und Kunsthandwerksmarkt, Stiegl-Gut Wildshut, St. Pantaleon

26. November 2022, 12 bis 20 Uhr, und 27. November 2022, 10 bis 18 Uhr

www.biergut.at

Familienadvent Seekirchen am Stadtplatz und Rupertusplatz

26. November bis 17. Dezember 2022

Samstag und Sonntag, 15 bis 20 Uhr

citymarketing.seekirchen.at

Advent in Wagrain-Kleinarl, Adventmarkt und Kinderbackstube

26. November, 3., 10. und 17. Dezember 2022

www.wagrain-kleinarl.at

Adventzauber in Gmunden

25. November bis 18. Dezember 2022

an den Wochenenden und zusätzlich am 8. Dezember 2022

Freitag, 13 bis 20 Uhr, Samstag, 10 bis 20 Uhr, Sonntag & Feiertag, 11 bis 18 Uhr

www.traunsee-almtal.at

Advent.Momente in Altenmarkt-Zauchensee

26. November bis 18. Dezember 2022

Samstag und Sonntag

www.altenmarkt-zauchensee.at

Adventmarkt auf der Erlebnisburg Hohenwerfen

26., 27. November 2022, 3., 4. und 8. Dezember 2022

jeweils 13 bis 19 Uhr

www.salzburg-burgen.at



SN/stock.adobe.com-song about summer Weihnachtliche Dekoration



Zeller Sternenadvent-Märkte in Zell am See-Kaprun

23. November bis 24. Dezember 2022

www.zellamsee-kaprun.com

Adventzauber in St. Michael im Lungau

2. bis 18. Dezember 2022

www.adventzauber.com

Wolfgangseer Advent

18. November bis 18. Dezember 2022

Strobl und St. Gilgen, jew. Donnerstag bis Sonntag

St. Wolfgang: Mittwoch bis Sonntag

www.wolfgangseer-advent.at

Adventroas, "Familienadvent von Haus zu Haus"

im Salzburger Freilichtmuseum in Großgmain

27. November, 3. und 4. Dezember 2022, 11 bis 16 Uhr

www.freilichtmuseum.com

Christkindlmarkt auf dem Stille-Nacht-Platz in Oberndorf bei Salzburg

18. November bis 25. Dezember 2022

jeweils Donnerstag bis Sonntag und zusätzl. Mittwoch, 23. Dezember 2022

www.stillenacht-oberndorf.com

Bauernadvent im historischen Gutshof beim Schloss Glanegg in Grödig

3. bis 18. Dezember 2022

Samstag und Sonntag, 14 bis 18 Uhr

www.advent-groedig.com

Weihnachten mit Tieren auf Gut Aiderbichl, Henndorf

bis 8. Jänner 2023

www.gut-aiderbichl.at

Angerer Christkindlmarkt

3., 4., 10., 11. Dezember 2022

14 bis 20 Uhr

www.deutsche-weih-nachtsmaerkte.de

Lokwelt Weihnacht Freilassing

16. Dezember 2022, 16 bis 20 Uhr, 17. und 18. Dezember 2022

14 bis 20 Uhr

www.lokwelt.freilassing.de

Christkindlmarkt Bad Reichenhall

24. November bis 24. Dezember 2022, 12 bis 20 Uhr

am 24. Dezember 10 bis 13 Uhr

www.reichenhaller-christkindlmarkt.de



Hier noch ein paar österreichische/internationale Weihnachtsmarkttipps

Altötting - Inn-Salzach



SN/tourismusbüro altötting klaus vierlinger Altötting

Advent in barocker Pracht: Der Altöttinger Christkindlmarkt öffnet von 25. November bis 18. Dezember täglich bis 20 Uhr seine Tore. Der Weihnachtsmarkt gilt als einer der schönsten Deutschlands. Rund um die wundertätige Gnadenkapelle aufgebaut und imposant eingerahmt von stattlichen Gebäuden, den Altöttinger Kirchen und den Barockgebäuden auf dem weitläufigen Kapellplatz, bietet er Adventkonzerte von Hans Berger und Christian Wolff. Und nach langer Restaurierung ist auch die mechanische Krippe erstmals seit zehn Jahren wieder zugänglich.

www.altoetting.de/advent

Berchtesgaden - Bayern



SN/berchtesgaden advent Berchtesgaden

Advent beim Nachbarn: Mit viel Handwerk, regionalen Produkten und Tradition lockt der Berchtesgadener Advent ab dem 24. November seine Besucher. Das königliche Schloss und die historischen Bürgerhäuser sind ein idyllischer Rahmen für die geschmückten Adventhütten. Die kleinen Besucher freuen sich über Backstube, nostalgisches Karussell und die vielen Tiere im Kurgarten. Buttnmandl und Weihnachtsschützen läuten die "stade" Zeit laut ein, an den ersten drei Donnerstagen im Advent sind die Klöcklsinger unterwegs von Haus zu Haus.

www.berchtesgaden.de/tradition-brauchtum/advent

Wiener Neustadt - Niederösterreich



SN/mb-architects Wiener Neustadt

Eine neue Stadt im Advent entdecken: An allen vier Adventwochenenden verwandelt sich ein anderer Platz in Wiener Neustadt in einen vorweihnachtlichen Treffpunkt. Der Erlös von Punsch, Tee & Co. geht an karitative Einrichtungen, zu Konzerten, Krampuslauf und Umtrunk laden Mary's Coffeepub im Stadtpark, der Advent am Dom und neu mit Schwerpunkt auf Kunsthandwerk, Musik und mit nettem Kinderprogramm die Adventmärkte entlang der historischen Stadtmauer in der Beethovenallee sowie der Bürgermeistergarten vor dem Museum St. Peter an der Sperr.

www.wieneralpen.at/advent

Gugging - Niederösterreich



SN/museum gugging ludwig schedl Gugging

Für Kurzentschlossene: Es adventelt wieder auf dem Kulturhügel Gugging bei Wien und zwar am 26. und 27. November von 12 bis 18 Uhr. Das bedeutet freien Eintritt ins Museum, Livemusik vom Wolfsheart Acoustic Trio und Lesungen, nämlich mit Ausnahmeschauspielerin Adele Neuhauser. Und das eine oder andere Weihnachtsgeschenk wird auch gleich besorgt - oder selbst gemacht: Adventkränze, Duftendes fürs Bad oder Christbaumschmuck. Kitschig wird's sowieso nicht, dafür sorgt eine Führung durch die aktuelle Ausstellung "brut favorites! feilacher's choice".

www.kulturhügel.at

Ruster Advent - Burgenland



SN/www.freistadt-rust.at Ruster Advent

Advent beim See: Auf der Ruster Adventmeile zwischen und in den malerischen Bürgerhäusern sind noch bis 18. Dezember kleine, feine Weihnachtsmärkte zu finden. In ruhiger, entspannter, echt burgenländischer Atmosphäre lässt sich die Vorweihnachtszeit genießen, an den Adventhütten am Rathausplatz gibt's Speis und Trank. Neugierig sein lohnt sich, wer etwa in Mooslechners Bürgerhaus lugt, entdeckt eine ganze Weihnachtswelt von Timimoo: Unter dem heurigen Motto "Bohemian Xmas" werden zauberhafte Dekoration und feiner Punsch verkauft.

www.freistadt-rust.at, www.timimoo.at

Ravennaschlucht - Schwarzwald



SN/hochschwarzwald tourismus gmbh Ravennaschlucht

Wildromantisch im Hochschwarzwald: Der Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht, am Fuße der steinernen Viaduktbögen des Höllentals, öffnet am 25. November wieder seine Pforten, und zwar als Green Event mit "grünem" Strom und LED-Beleuchtung. Anreise auf Wunsch per Shuttlebus ab Freiburg oder Titisee; damit es kein Gedränge gibt, werden Zeitfenster und Eintrittskarten online vergeben. Auf dem Programm: ein Krippenpfad vom Holzbildhauer, eine Laternenwanderung mit Sagen und Geschichten und Kulinarisches.

www.hochschwarzwald.de/weihnachtsmarkt

Vira gambarogno - Lago Maggiore



SN/gambarogno turismo Vira Gambarogno

Zur Adventzeit bringen viele Tessiner Dörfer traditionell die Weihnachtsgeschichte auf ihre Straßen und in ihre Gassen. Dem Brauch der Krippenausstellungen folgen auch die Anwohner von Vira Gambarogno am Ufer des Lago Maggiore, gegenüber von Locarno in der italienischen Schweiz. Groß und Klein basteln an Figuren-Ensembles für Plätze, Hauseingänge, die Portici oder Mauernischen und liefern sich einen kreativen Wettstreit, während sich so die Tessiner Gemeinde von 11. Dezember bis 6. Jänner in eine Galerie unter freiem Himmel verwandelt.

www.ascona-locarno.com, www.ticino.ch