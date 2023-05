"Damit verdient man Geld?"

BILD: SN/SANDRA HALLINGER Günther Matzinger

Günther Matzinger

Onlinevorträge zum Thema Gesundheit: Windhund 365

Günther Matzingers "Windhund" war anfangs ein kleines Projekt, das neben seiner Karriere als Profisportler lief. Auf einem Kartenset ließ er Tipps zur Bewegung, zu Sport und gesunder Ernährung drucken, 50.000 Stück sind bereits im Umlauf. Während der Pandemie begann er, Onlinevorträge zu Gesundheitsthemen anzubieten, die Resonanz sei gewaltig gewesen, vor allem vonseiten der Betriebe. Daraus ist Windhund 365 entstanden, ein monatliches Online-Gesundheitsevent mit führenden Expertinnen und Experten aus der Branche. Zwölf Monate nach Start nutzen schon 40 Betriebe das Angebot.

BILD: SN/SANDRA HALLINGER Magdalena Grain

Magdalena Grain

Lenayoga online

Yogastunden bis nach Kroatien

Schon vor der Pandemie nahm die Yogalehrerin Magdalena Grain selbst an Onlineweiterbildungen teil und wusste die örtliche Flexibilität zu schätzen. Somit war es ein kleiner Schritt, selbst Onlinekurse zu geben, als ein physisches Miteinander nicht mehr möglich war. Ihre Zoom-Kurse und -Workshops sind geblieben, die Teilnehmerinnen kommen nun auch aus Wien, München, Erfurt oder sogar Kroatien. Der Einsatz digitaler Medien hat ihre betrieblichen Ausgaben erheblich verringert. Dennoch bietet sie in Hof bei Salzburg weiterhin Präsenzkurse an, weil ihr der zwischenmenschliche Kontakt wichtig ist, auch bei ihren Trainerausbildungen, die sie ebenfalls anbietet.

BILD: SN/SANDRA HALLINGER Christina Bauer

Christina Bauer

Backen mit Christina

Vom Knopfsemmerl zur Backwelt

Christina Bauer ist tatsächlich Bäuerin und vermietet in Göriach im Lungau Ferienwohnungen, wo sie ihren Gästen selbst gebackene Knopfsemmerl servierte. Daraus entstand die Idee, Backen größer zu denken. Sie veranstaltete Kurse, schrieb einen Blog und Backbücher, eröffnete in Tamsweg ihre Backwelt. Nie dachte sie zu Beginn daran, davon einmal leben zu können. Es war auch nicht ihr Hintergedanke, hatte sie doch am Bramlhof ihr fixes Standbein. Das half ihr, ungezwungen und ohne Druck zu beginnen. "Alles, was danach passiert ist und entstehen durfte, ist nach wie vor ein Traum für mich."

BILD: SN/SANDRA HALLINGER Rene Baumgartner und Philipp Götz

Rene Baumgartner und Philipp Götz - Redox Interactive

Das Hobby zum Beruf gemacht

Schon von klein auf waren Rene Baumgartner und Philipp Götz begeisterte Gamer. Auf der FH Salzburg trafen sie Gleichgesinnte, gemeinsam entwickelten sie unter anderem ein Spiel, das für zahlreiche Preise nominiert war. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war klar, dass man auf der richtigen Spur war. Mit einem Businessplan in der Tasche wurde das Unternehmen Redox Interactive gegründet, das aktuell 18 Personen beschäftigt. Von den Games können Baumgartner und Götz mittlerweile gut leben und sind noch immer zufrieden, das Hobby zum Beruf gemacht zu haben.

BILD: SN/SANDRA HALLINGER Eva Krallinger-Gruber und Gatte Matthias

Eva Krallinger-Gruber und Gatte Matthias - Fräulein Flora

Was entstehen kann, wenn man einfach tut

Fräulein Flora, das ist ein Unternehmen um Eva Krallinger-Gruber und Ehemann Matthias und ein Onlineratgeber zu Salzburg. Die Erfolgsgeschichte begann mit einem analogen Stadtplan, der zeigen sollte, dass Salzburg nicht das kleine Nest ist, für das es mitunter gehalten wird. Der aus der eigenen Tasche finanzierte Stadtplan wurde schon bald als Onlineversion angeboten: Kurz nach Druck schlossen bereits die ersten Lokale, online ließen sich Updates einfacher durchführen. Fräulein Flora wurde zum Blog, auch wenn Eva Krallinger-Gruber ihr Baby so nie bezeichnet hätte. Die Gründerin ist noch immer erstaunt, was entstehen kann, wenn man "einfach tut".

BILD: SN/SANDRA HALLINGER Viktoria Hutter