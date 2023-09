Das Ehrenamt als tragende Säule im Vereinssport

BILD: SN/DRAZEN - STOCK.ADOBE.COM Ehrenamt im Vereinssport: Baut Gemeinschaft und fördert Sportbegeisterung.

Sportminister Werner Kogler erklärt: "Ich freue mich, dass die Vorbereitungsarbeiten erfolgreich waren und das Sportministerium erstmals einen mit 50.000 Euro dotierten Ehrenamtspreis ausrufen kann. Das Ehrenamt ist die tragende Säule im österreichischen Sport. Viele Studien haben gezeigt, dass die österreichische Sportlandschaft ohne die unbezahlte Tätigkeit von über 500.000 Freiwilligen in dieser Vielfalt nicht aufrechtzuerhalten wäre." Die drei Sportdachverbände ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION leisten mit ihren Vereinen einen großen Beitrag für das Ehrenamt im Sport. Ein paar Best-Practice-Beispiele: Gemeinsam etwas schaffen Hansjörg Pfisterer, heute Finanzreferent bei der ASKÖ Salzburg, kam Anfang der 1980er-Jahre mit dem Laufsport in Berührung - und über einen Lauftreff über die Jahrzehnte mit diversen ehrenamtlichen Funktionen. So ist er auch beim ATSV Salzburg und beim Club Aktiv Gesund aktiv. "Das Ehrenamt bei der ASKÖ genießt große Hochachtung, weil es dazu beiträgt, dass in den Sportvereinen überhaupt in Ruhe gearbeitet werden kann." Pfisterer spricht im Zusammenhang mit dem Ehrenamt von einem Verantwortungsbewusstsein, das er im Rahmen seiner Tätigkeiten immer miteingebracht hat. "Das Gemeinsame und die Erfolge sind die schönsten Seiten.

"Das Gemeinsame und die Erfolge sind das Schönste am Ehrenamt." Hansjörg Pfisterer Finanzreferent ASKÖ Salzburg

Natürlich treten auch Schwierigkeiten auf, man nehme nur Corona - da muss man durchtauchen, das ist ganz normal", sagt Pfisterer. Wie gelingt es denn heute, die Jugend für das Ehrenamt zu begeistern? "Mit Mundpropaganda und indem man ein Vorbild für die Jungen ist. So kann es gelingen, das Ehrenamt auch dem Nachwuchs schmackhaft zu machen."

BILD: SN/IRSHAAD M/PEOPLEIMAGES.COM - STO Ehrenamt im Vereinssport: Baut Gemeinschaft und fördert Sportbegeisterung.

Ehrenamtspreise der ASKÖ dienen auch dazu, um den Ehrenamtlichen in einem feierlichen Rahmen eine kleine Belohnung zukommen zu lassen. "Die Leute sehen, dass man gemeinsam etwas weiterbringen kann. Das Ehrenamt hat viel mit dem Thema Wertschätzung zu tun", erklärt Pfisterer. Alle ASKÖ-Vereine werden in Hinblick auf das Ehrenamt natürlich bestmöglich unterstützt, wobei Pfisterer anmerkt, dass es natürlich nicht ohne Unterstützungen und Förderungen der öffentlichen Hand funktioniert. Hier hat sich zuletzt einiges getan: Zwei Beispiele, die Pfisterer nennt, sind die Sanierung des ATSV-Fußballplatzes und das neue Football-Zentrum der Salzburg Ducks, das ebenfalls gerade in Liefering entsteht. Für die Zukunft erhofft sich Pfisterer viele junge Menschen, die im Sport gerne mitgestalten wollen. "Etwas zurückgeben" Der Skiclub Radstadt stellte in den vergangenen Jahrzehnten viele sehr erfolgreiche Wintersportlerinnen und Wintersportler, die auf der großen Sportbühne glänzen konnten. Auf Funktionärsseite unermüdlich im Einsatz ist German Bauregger, seit 1958 im Skiclub und seit 1999 Obmann. Bauregger bestätigt die alte Theorie, dass die Basisarbeit bei den Vereinen letztlich unbezahlbar ist und von einem Verband auch nicht ersetzt werden kann. Zum Thema Ehrenamt sagt er: "Ohne Ehrenamt gibt es keinen Sport!" Obwohl Bauregger mit Mitte 70 immer noch Herz und Seele des Vereins ist, gibt er zu bedenken, dass es heutzutage schwieriger geworden ist, junge Menschen langfristig für das Ehrenamt zu gewinnen.

BILD: SN/MARKUS GREBER Ehrenamt im Vereinssport: Baut Gemeinschaft und fördert Sportbegeisterung.

"Die guten Leute, die an vorderster Front ehrenamtlich arbeiten, haben fast immer auch im Beruf viel zu tun. Da ist vielen die Zeit für Familie dann wichtiger, als sich neben der Arbeit noch in einem Verein zu engagieren." Als Dankeschön für die ehrenamtlichen Funktionäre hat Bauregger kürzlich einen Ausflug für die Skiclub-Mitarbeiter auf die Beine gestellt, um "ihnen etwas zurückzugeben, denn man muss ihnen ja auch etwas bieten".

"Eines ist ganz klar: Ohne Ehrenamt gibt es keinen Sport!" German Bauregger Obmann Skiclub Radstadt

Ganz wichtig für ihn ist - trotz der ehrenamtlichen Helfer -, dass auch die Eltern bei der Betreuung so gut wie möglich mithelfen. "Wir bekommen Kinder aus vielen umliegenden Orten, wie Flachau oder Obertauern. Die Kinder brauchen Aufmerksamkeit, die sie bei uns kriegen, da funktioniert das noch. Nur so gibt es eine Basis für den späteren Erfolg."

BILD: SN/MANUEL MARKTL Ehrenamt im Vereinssport: Baut Gemeinschaft und fördert Sportbegeisterung.

Bauregger erinnert sich gerne an die Anfänge im Skiclub zurück - so zum Beispiel an den Winter 1963, als er als kleiner Bub die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei den Skirennen unterstützt hatte, indem er eine Tasse Tee holte und dabei immer einige anstrengende Meter zurücklegen musste. Das Ehrenamt liegt Bauregger im Blut: Als ihn die SN am Handy erreichten, wartete er gerade im stehenden Auto auf die Skiclub-Kinder, die eine ihrer wöchentlichen Trainingseinheiten in der Halle abhielten. Ein Mal Ehrenamtlicher, immer Ehrenamtlicher! Ideen einbringen lassen "Das Ehrenamt ist eine der wichtigsten Säulen im Sport und unersetzbar. Denn ohne die Arbeit der Freiwilligen wäre die großartige Vereinsarbeit unmöglich", sagt auch Bernd Frey, Geschäftsführer der SPORTUNION Salzburg, der weiter ausführt: "Für uns ist die Ansprache der jungen Menschen wesentlich. Die Jugendlichen müssen einen Sinn im Ehrenamt sehen, es muss ihnen Spaß machen. Und Spaß macht es ihnen oft, wenn sie Aufgaben mit Freundinnen oder Freunden gemeinsam übernehmen."

"Man bekommt für das Ehrenamt im Sport viel zurück." Bernd Frey GF SPORTUNION Salzburg

Am Anfang sollte man Jugendlichen einfache Tätigkeiten geben und ihnen stets einen Ansprechpartner im Verein zur Seite stellen, der sie unterstützt. "Ich brauche jemanden im Vorstand, der gut mit Jugendlichen kann." Junge Menschen müssen etwas ausprobieren und ihre Ideen einbringen können, rät Frey. "Sie wollen mitreden, mitgestalten und sind offen für neue Aktivitäten."

BILD: SN/MONKEY BUSINESS - STOCK.ADOBE.CO Ehrenamt im Vereinssport: Baut Gemeinschaft und fördert Sportbegeisterung.

Das verlange einerseits eine gewisse Präsenz des Vereins vor Ort - eine Möglichkeit wäre der Besuch von Jugendtreffs oder in Schulen -, andererseits aber auch eine neue Art der Ansprache mittels sozialer Medien. Genauso wichtig wie die Ansprache der Jungen ist aber natürlich auch das Halten der bestehenden Funktionäre. Neben Ehrenamtspreisen bieten Events wie zum Beispiel Jahreshauptversammlungen oder Vereinsjubiläen die Möglichkeit, verdiente Funktionäre auszuzeichnen.

BILD: SN/PHILIPP FREUND Ehrenamt im Vereinssport: Baut Gemeinschaft und fördert Sportbegeisterung.

Die SPORTUNION legt beim Thema Ehrenamt außerdem großen Wert auf Schulungen. Bei der SPORTUNION können durch Theorie und Praxis verschiedenste Qualifikationen erworben werden. So finden an den Schulen sogenannte Übungsleiterausbildungen statt, an denen ganze Schulklassen teilnehmen können und am Ende alle Teilnehmenden ein Zertifikat erhalten. Außerdem ist die SPORTUNION bemüht, ihren Vereinen verschiedene Tools zur Verfügung zu stellen, um den verwaltungstechnischen Aufwand so gering wie möglich zu halten (Dienstzeugnisse, Vorlagen für Flyer und Plakate, Fotodatenbank etc.). Es gibt auch kostenlose Schulungen für Vereinsfunktionäre, die von Erster Hilfe über Finanzrecht bis hin zu Marketing reichen.

BILD: SN/SKUMER - STOCK.ADOBE.COM Ehrenamt im Vereinssport: Baut Gemeinschaft und fördert Sportbegeisterung.