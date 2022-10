Ein junger Mann aus bürgerlichem Haus in Salzburg

Das Traklhaus am Waagplatz ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Diese Räumlichkeiten prägten einen herausragenden Dichter.

Als Forschungs- und Gedenkstätte erfüllt das Traklhaus einen wichtigen Auftrag. Es pflegt das Erbe eines der wichtigsten Schriftsteller Salzburgs und macht es der Öffentlichkeit zugänglich. Mit Hans Weichselbaum verfügt es über einen Leiter, der mehr über Georg Trakl weiß, als dessen Eltern je hätten in Erfahrung bringen können.

SN: Wir befinden uns im Wohnhaus der Trakls. Wann sind sie hier eingezogen?

Hans Weichselbaum: In dieses Haus sind sie 1881 eingezogen, lebten hier gut zehn Jahre. In dieser Zeit war der Vater Angestellter der Firma Steiner, einer Eisenhandlung in der Judengasse. Dort wurde Trakls Vater Prokurist, weil Herr Steiner aus Krankheitsgründen aussetzen musste. In der Zeit hat er einiges Geld gemacht, mit dem er ein eigenes Geschäft eröffnet hat am Mozartplatz. Er war erfolgreich, hat gleich das ganze Haus gekauft und einen Garten dazu gepachtet in der Pfeifergasse. Dort gab es auch ein Salettl, wo sich die Kinder gern aufgehalten haben und von einer elsässischen Gouvernante betreut wurden. Sie hat die Kinder mit französischen Texten bekannt gemacht.

SN: Trakl hat Französisch gelernt?

Wie gut, lässt sich nicht sagen, er hat auch Klavierunterricht gehabt wie seine Schwester. Wie gut er spielen konnte, wissen wir nicht. Der Garten kommt in seinen Gedichten nicht selten vor, zusammen mit dem Glockengeläute von den verschiedensten Türmen der Stadt.

SN: Die Wohnung ist bürgerlich eingerichtet, die Kinder spielten Klavier. Wie sah der Bildungshintergrund aus?

Trakl hat Bücher gekauft, ist ins Theater gegangen, war auch von der Schule angeregt. Er hat sich dann doch mehr für andere Literatur interessiert, die nicht so willkommen war, Ibsen zum Beispiel oder Nietzsche. Der verjauche die Jugend, hieß es vonseiten der Lehrer. Dann kam die französische Literatur dazu. Generell waren die Eltern bestrebt, eine angesehene, gut gesicherte Bürgerfamilie in Salzburg zu sein. Das war ein Aufstieg. Die Mutter kam aus proletarischen Verhältnissen aus Wiener Neustadt. Beim Vater war es anders. Die Eltern betrieben Weinbau in Ödenburg. Der Vater hat sich zum Bürger der Stadt ernennen lassen.

SN: Man konnte sich zum Bürger ernennen lassen?

Das war wohl eine finanzielle Angelegenheit. Man hat einen bestimmten Betrag bezahlen müssen und das Leben musste untadelig sein.

SN: Politisch ist er nicht in Erscheinung getreten?

Nein. Die Grundhaltung war kaisertreu in eher deutschnationaler Orientierung. Sie waren Leser des "Salzburger Volksblattes". Hier erschien auch das erste Gedicht Trakls. Das allererste Gedicht erschien in der Maturazeitung in Krems.

SN: Wie war die politische Haltung Georg Trakls? Auch kaisertreu?

Ja, es ist nicht bekannt, dass er das Kaisertum kritisiert oder abgelehnt hätte. Er ist auch in den Krieg gezogen, weil es dazugehört hat. Er hat das akzeptiert. Die asketische Seite des Soldatischen - im Unterschied zur Welt der Geschäftemacher - hat ihm diesen Schritt erleichtert. Die zur Schau gestellte Kriegsbegeisterung war ihm jedoch zuwider. Zur patriotischen Rede eines Generals meinte er: "Na, da sind wir schön geschnapst. Gehen wir lieber!" Sein Interesse für die modernen Kunsttendenzen entwickelte er unabhängig davon.

SN: Wie integriert war er in die Kunstszene?

Er hat Kokoschka anerkannt, Loos hat sich für ihn interessiert, für Ludwig von Ficker war er der beste Mann in seiner Zeitschrift "Der Brenner", weil er über die übliche Art des Dichtens hinausgegangen ist. Seine Bedeutung wurde erkannt.

SN: Dem Traklhaus steht ein Jubiläum bevor.

Im nächsten Jahr besteht die Einrichtung seit 50 Jahren. Der damalige Generalsekretär Dr. Klier hat sich besonders eingesetzt dafür. Sein Vater war mit Trakl im Krieg, auch in Galizien. Zunächst war nur ein einziger Raum dafür vorgesehen, in den anderen befanden sich der Kunstverein, die Gesellschaft für Moderne Kunst. Die Redaktion der Zeitschrift "Salz" war hier ebenso untergebracht wie die "Leselampe" und die Salzburger Autorengruppe. Zum 100. Geburtstag 1987 sollte die Gedenkstätte erweitert werden. Die Möbel, die heute hier stehen, waren im Depot des Museums untergebracht gewesen und haben nur darauf gewartet, gezeigt zu werden. 2016 wurde im Zuge einer Renovierung der jetzige Zustand hergestellt.

SN: Woraus rekrutiert sich der Bestand von Trakl-Originalen?

Hauptsächlich aus Briefen. Die Buschbeck-Briefe sind nahezu alle hier, Gedichtentwürfe. Das Handschriftenmaterial liegt entweder im Salzburgmuseum oder im Brenner-Archiv in Innsbruck oder in Marbach. Wir haben an die 80 Originalhandschriften hier inklusive Briefe. Wir haben viel Notenmaterial hier, und Übersetzungen.

SN: Gibt es Länder, in denen Trakl bevorzugt wird?

Frankreich, Italien, auch Japan. Die erste Übersetzung erschien auf Tschechisch, 1917. Im Arabischen gibt es eine Auswahl von 20 Gedichten. In diesem Raum gibt es ein Problem mit der Biografie. Wenn es heißt, der Autor hatte ein Verhältnis mit seiner Schwester, was eh nicht stimmt, ist es mit dem Interesse vorbei.

SN: Wie wirkt sich das andere Tabu aus? Opium?

Dafür gibt es genügend Belege. Speziell in Salzburg ist es in manchen Kreisen ein Problem, dass man mit dieser Person nicht zu viel zu tun haben will.

