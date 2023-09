Den Wohn-Lebenstraum erfüllt

Schöneres kann es kaum geben: Wenn sich die Phase des Arbeitslebens dem Ende zuneigt, sich jenes Heim zu schaffen, das man ein Leben lang ersehnt - und an die 20 Jahre gesucht - hat.

Schließlich hat alles gepasst. Ein altes Haus aus den 1950er-Jahren in Hanglage stand zum Verkauf. Gesucht hat das Tennengauer Ehepaar danach etwa 20 Jahre lang. "Es war auch ein Glücksfall für die Nachbarn, die zur selben Zeit bauen wollten und sich lange nicht rühren konnten wegen des alten Hauses auf unserem Grundstück. Aber so konnten sie ihre Pläne verwirklichen und wir auch", erinnert sich die Frau des Hauses, die ihre Privatsphäre gewahrt haben möchte. "Wir wollten ein modernes Haus auf drei Ebenen bauen, mit offenem Stiegenhaus und offener Fensterfront bis oben hin. Alles sollte transparent sein und lichtdurchflutet, überdies wollten wir die rückwärtige Felswand miteinbeziehen. Jetzt ist es genau das geworden, was wir wollten", freut sie sich.

Vom Parkplatz vor dem Haus führt eine Steintreppe durch die reiche Bepflanzung und vorbei am Pool nach oben auf die großzügige Terrasse. Dreht man sich um, öffnet sich der Blick ins Salzachtalbecken weit über Puch hinaus. Gegenüber grüßen Untersberg, die Barmsteine und der Dürrnberg. Die Hausherrin empfängt die Autorin dieser Zeilen an der Terrassentür und bittet hinein in den offenen Raum. Linker Hand der Koch- und Essbereich, mittig das offene Stiegenhaus, das den Blick genau auf die Felswand freigibt und rechts das Wohnzimmer samt großzügigem, frei stehenden Kamin.